Death Stranding | la versione PC uscirà contemporaneamente su Steam ed Epic Games Store

Hideo Kojima tra accoglienza di Death Stranding e cinema italiano : il director si mette a nudo in questa intervista : Hideo Kojima è stato protagonista di una lunga intervista di Tgcom24 in cui ha potuto parlare non solo di Death Stranding e della sue accoglienza, ma anche di alcuni temi a lui cari come appunto il cinema.Ma partiamo da Death Stranding: l'accoglienza del gioco è stata abbastanza diversa. In Occidente ad esempio le recensioni sono state molto positive, mentre in altre zone come in America l'accoglienza è stata abbastanza tiepida. "Il gioco ha ...

Death Stranding da oggi su Ps4/ Video - attesa finita : il trailer col volto di Kojima : Death Stranding da oggi su PS4, Video: è disponibile il nuovo Videogioco firmato Hideo Kojima e nel cui trailer c'è una curiosa sorpresa...

Inizialmente in Death Stranding Sam era molto più veloce nella sua traversata : Death Stranding è finalmente disponibile per tutti i giocatori, e una delle sue caratteristiche è sicuramente l'avere un ritmo lento, con il protagonista, Sam, che per raggiungere la sua meta deve far fronte ad una serie di problemi ambientali. Tuttavia a quanto pare il gioco non è sempre stato così, ma anzi, nelle build iniziali Sam era molto più veloce durante la sua traversata.Attraverso la diretta streaming dedicata al countdown del lancio ...

Death Stranding - la lodevole iniziativa di un giocatore : "Vorrei regalare una copia a chi non può permettersela" : Death Stranding è uscito da poche ore, ma il senso di unione che vuole far intendere Hideo Kojima con il suo titolo, sembra stia funzionando a meraviglia. Recentemente sul forum di Reddit è apparso un post di un giocatore, RamonesRazor, che ha deciso di regalare una copia del gioco a qualcuno che non può permetterselo."Nessun espediente o altro. Oggi è il giorno del rilascio (per me) e mi sono svegliato con la sensazione di sposare davvero il ...

Death Stranding : il team di sviluppo è composto per la maggior parte da ex dipendenti di Konami : Sono passati più di quattro anni da quando Konami e Hideo Kojima si sono separati in modo non propriamente amichevole, dopo le dispute avvenute per Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Nonostante non sia un segreto, non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo e sembra che le due parti non vogliano riaprire questa ferita.Quando Hideo Kojima si è allontanato da Konami, alcuni dipendenti della società hanno seguito il creatore di videogiochi ...

Un retailer russo rompe il day one di Death Stranding e Sony ringrazia con una multa salatissima : Il day one di Death Stranding è stato rotto in varie parti del mondo. Questo è quasi una consuetudine per qualsiasi lancio molto atteso ed è anche un promemoria per coloro che non vogliono alcuna anticipazione sul gioco.Secondo un report di RT, un rivenditore russo sarebbe nei guai con Sony dopo che uno dei suoi magazzinieri ha scoperto il lotto dell'inventario e ha deciso di portare a casa una copia di Death Stranding. Tuttavia, Sony è stata ...

Days Gone incontra Death Stranding : disponibile un serbatoio della moto con il Bridge Baby : Death Stranding sbarca oggi su PlayStation 4, ma non sarà l'unico gioco che vi consentirà di trasportare un Bridge Baby attraverso terre pericolose. Days Gone, infatti, ha da poco ricevuto dei nuovi oggetti a tema Death Stranding, tra cui un serbatoio con dentro il BB.Bend Studio, che ha contribuito allo sviluppo di Death Stranding insieme a Guerrilla Games, ha aggiunto decalcomanie e vernici per la moto ispirate a Death Stranding con la patch ...

Death Stranding : oggi 8 novembre l’uscita su PS4 - le novità da Hideo Kojima : Il grande giorno di Death Stranding è finalmente arrivato! Come annunciato dal publisher Sony e dagli sviluppatori di Kojima Productions, l'ultima fatica del papà della Metal Gear Saga debutta infatti oggi, 8 novembre 2019, su PlayStation 4 e sulla più performante PlayStation 4 Pro. Per un'esclusiva console - uscirà anche su PC nel corso dell'estate del prossimo anno - che porta la firma per l'appunto di Hideo Kojima, game designer giapponese ...

Death Stranding/ Esce oggi su PS4 il capolavoro di Hideo Kojima con Norman Reedus : Death Stranding disponibile da oggi su PS4: a quattro anni dall'annuncio vede finalmente la luce il grande progetto di Hideo Kojima

Un esilarante trailer di Death Stranding ci mostra tutti i personaggi del gioco con il volto di Hideo Kojima : Oggi è il grande giorno. L'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima sbarca finalmente su PS4!Del gioco ne abbiamo parlato in tutti i modi, anche nella nostra approfondita recensione, e abbiamo già visto molti video e trailer.Tuttavia, c'è un nuovo trailer piuttosto particolare che ha catturato l'attenzione.Leggi altro...

Death Stranding : Come sbloccare il viaggio rapido e l’importanza dei Mi Piace : Death Stranding è ufficialmente disponibile da oggi in esclusiva PS4, a seguire vi riportiamo la Guida su Come sbloccare il viaggio rapido e la Guida su Come affrontare al meglio l’avventura. Come sbloccare il viaggio rapido in Death Stranding In Death Stranding camminerete molto per la mappa, oh si che lo farete, per questo motivo Kojima ha pensato bene di offrire ai giocatori la possibilità di teletrasportarsi da una ...

I primi artwork di Death Stranding svelano le differenze con la versione finale del gioco : Hideo Kojima ha rivelato alcuni interessanti artwork e informazioni sul suo Death Stranding durante il livestream ospitato da Sony Interactive Entertainment.Le immagini ci forniscono uno sguardo a come era stato concepito Sam, il paesaggio urbano e altro. Questi concept iniziali chiariscono come Kojima avesse in mente qualcosa di diverso nelle fasi di progettazione.Kojima ha sottolineato che una delle cose più importanti era creare l'immagine ...

Scopriamo le creature arenate nel nuovo video diario di Death Stranding : Death Stranding è a ridosso del lancio, ma il canale YouTube ufficiale non ha perso tempo per pubblicare un nuovo filmato di gioco, questa volta dedicato per intero alle creature arenate.Come probabilmente saprete, questi esseri vivono nell'ombra all'interno del mondo post-apocalittico di Death Stranding. Questi mostri non sono a noi visibili e si aggirano per le sterminate lande del gioco pronte a coglierci alla sprovvista.Il nostro Sam potrà ...

Death Stranding : alcuni YouTuber stanno ricevendo delle strane valigette da parte di Sony : Ormai manca solo un giorno all'uscita di Death Stranding, ma il mistero attorno a questo gioco continua anche grazie all'arrivo di particolari valigette spedite da Sony ad alcuni influencer.Lo YouTuber Jacksepticeye, il comico Ron Runches, la doppiatrice Alanah Pearce e l'attrice Janina Gavankar hanno pubblicato sui loro profili Instagram alcune foto che ritraggono queste valigette tutte chiuse con un lucchetto. Per aprire questi contenitori ...