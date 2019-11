Crisi di Governo in vista | decine di grillini pronti a diventare leghisti

Ilva - Graziano Delrio - l'accelerazione che porterà alla Crisi di governo tra Pd e M5s : Se non può farlo il governo, ci penserà Graziano Delrio. L'ex ministro Pd, in accordo con Nicola Zingaretti, è intenzionato a forzare la mano sull'Ilva e piegare le resistenze di Luigi Di Maio e M5s, presentando alla Camera un emendamento per reintrodurre lo scudo penale e cercare così di convincere

Nicola Zingaretti pronto a far cadere il governo : le tre tappe del Pd prima della Crisi : Il governo giallo-rosso è agli sgoccioli. Nicola Zingaretti non ne può più, d'altronde - come riferiscono diversi ministri dem - "questo esecutivo non è in rodaggio, non è proprio mai partito". Il leader del Pd si ritrova sempre bastonato sia dagli alleati che dai suoi stessi compagni, o meglio, da

Il Pd invita i grillini a formare una maggioranza politica o sarà Crisi di governo : Si mette sempre peggio per il Conte bis. I dem pretendono infatti che i grillini si impegnino sia in Emilia

Governo : Zingaretti - ‘no ipoCrisie - va costruita alternativa a destra’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dico ai miei alleati: o la smettete, la smettiamo di litigare tutti i giorni o non rappresenteremo una alternativa credibile” alla destra. Lo dice Nicola Zingaretti a DiMartedì su La7.“E’ un po’ ipocrita dire che non possiamo permetterci l’elezione di un presidente della Repubblica sovranista e non fare nulla affinchè gli italiani percepiscano una alternativa più ...

Manovra - Salvini : “A Renzi il premio Nobel dell’ipoCrisia - ha fatto nascere il Governo e ora dice che sono sbagliate le tasse” : “Il signor Renzi ha fatto nascere il Governo per paura delle elezioni adesso attacca il Governo e dice che sono sbagliate le tasse. Pulcinella era più serio”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook, commentando le frizioni tra Italia Viva e il premier Conte sulla Manovra. “Mettono le tasse di notte, poi si svegliano di giorno e si attaccano. Ma gli italiani non hanno l’anello al naso. ...

Crisi di Governo imminente : i grillini difendono Conte (per ora) : “Non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo,

Crisi di governo e voto anticipato : tutti gli scenari possibili : Le fibrillazioni della maggioranza dopo il voto in Umbria fanno entrare una Crisi di governo nel novero delle ipotesi possibili, e dunque anche il voto anticipato non viene più escluso da nessuno, soprattutto visto che dal Quirinale già nelle scorse settimane era stata fatta trapelare ai partiti la considerazione per cui, in caso di Crisi di questo esecutivo, l'unica opzione possibile sarebbero ormai le elezioni anticipate. Ma in politica le ...

Verso una nuova Crisi di Governo : in Calabria ed Emilia Romagna i grillini correranno da soli : Salvo ripensamenti, in Emilia Romagna e in Calabria, i grillini correranno da solo alle Regionali senza riproporre l’alleanza con il

Verso una nuova Crisi di governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non c’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.

Matteo Salvini - l'ordine ai leghisti : "Porte aperte ai grillini" - venti transfughi per la Crisi di governo : L'obiettivo per la Lega è sempre e solo quello: andare alle elezioni. E così Matteo Salvini dà ordine ai suoi: "Apriamo le porte e offriamo posti alla Lega, altrimenti i grillini, nelle condizioni che sono, saranno sempre pronti a sostenere qualsiasi governo". Il fine del leader leghista è quello di

Quirinale - secondo il Corriere in caso di Crisi di governo si ritornerà alle urne : Dopo le elezioni regionali in Umbria, che hanno sancito la schiacciante vittoria della coalizione di centrodestra, sorgono nuovi scenari di instabilità politica. Per il momento l'esecutivo tiene, in attesa del varo della legge di Bilancio, ma al Quirinale già si pensa ai possibili scenari in caso di una eventuale crisi di governo. secondo quanto riporta Marzio Breda nel suo articolo sul Corriere della Sera di oggi, l'ipotesi più praticabile ...

Nuova Crisi di Governo in vista : grillini verso la scissione : Il Movimento grillino è in via di estinzione. Troppo facile scaricare la colpa sull’alleanza con il Partito democratico. Luigi Di

Diego Fusaro - la profezia sul governo : "Ci sarà la Crisi aperta da Di Maio e Zingaretti. Poi arriva la troika" : Diego Fusaro fa un previsione inquietante su quello che succederà in Italia dopo il disastroso risultato dei partiti di governo alle elezioni regionali in Umbria. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, il filosofo illustra la sua profezia nerissima: "Il giallo Luigi Di Maio e il fucsia Nicol

Pietro Senaldi - la verità sulla Crisi di governo : "Conte addio? Basta ascoltare cos'ha detto Renzi" : Quando cadrà il governo Conte? In fondo, lo ha già rivelato Matteo Renzi: "Questa legislatura durerà fino al 2023", ha detto il leader di Italia Viva. Considerando che l'ex premier è solito dire una cosa e fare l'esatto opposto, c'è da giurare che la crisi arriverà prima di quella data. Il colpo fat