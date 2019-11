Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il sindaco Mario Occhiuto ieri mattina ad Ecomondo, a, ha ritirato il Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2019 assegnato alla città dinell’ambito dei riconoscimenti per le politiche green più meritevoli. In particolare, il capoluogo bruzio è stato premiato “per unadi qualitàdel territorio e la realizzazione della Ciclopolitana, il rafforzamento del sistema ecologico con il Parco Fluviale, il progetto di navigabilità del fiume e il Parco del Benessere”. Il Premio Sviluppo Sostenibile 2019 è istituito per l’undicesimo anno consecutivo dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group. L’iniziativa ha avuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare oltre che il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. La novità dell’edizione del 2019 è l’assegnazione del Premio non ...

CalabriaPage : Cosenza premiata a Rimini come ‘Green City’ per la sua strategia ambientale. Il sindaco Occhiuto: “Orgogliosi di es… - LameziaClick : Cosenza premiata a Rimini come ‘Green City’ per la sua strategia ambientale. Il sindaco Occhiuto: “Orgogliosi di es… - CosenzaPage : Cosenza premiata a Rimini come ‘Green City’ per la sua strategia ambientale. Il sindaco Occhiuto: “Orgogliosi di es… -