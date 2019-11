Consigli Fantacalcio | i difensori della 12^ giornata – Chi schierare e chi evitare | Godin

Consigli Fantacalcio - i portieri della 12^ giornata – Chi schierare e chi evitare : ok Strakosha - no Donnarumma : Consigli Fantacalcio – Non si ferma la Serie A, si torna in campo per la dodicesima giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. Gli appassionati di Fantacalcio sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i portieri da schierare e quelli da evitare secondo l’analisi di CalcioWeb. Consigli Fantacalcio, 12^ giornata: Lautaro e Milik da confermare. Flop Donnarumma Fantacalcio 12^ giornata: I TRE portieri DA ...

Consigli Fantacalcio - 12^ giornata : Lautaro e Milik da confermare. Flop Donnarumma : Consigli Fantacalcio 12^ giornata – La Serie A torna in campo per il dodicesimo turno. Il weekend si apre venerdì con il derby emiliano, Sassuolo-Bologna (inizio alle ore 20,45). Ricco anche il calendario di sabato, che ha in programma tre partite: Brescia-Torino, Inter-Verona e Napoli-Genoa. Il lunch match della domenica è Cagliari-Fiorentina, mentre alle 15 giocano Lazio-Lecce, Udinese-Spal e Sampdoria-Atalanta. Chiudono la ...

Consigli Fantacalcio SERIE A/ Dritte : quanti alti e bassi per le difese! : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre Dritte di formazione. Chi schierare nella 11giornata del massimo campionato e chi sarebbe invece meglio evitare.

Consigli Fantacalcio - gli attaccanti dell’11^ turno – Chi schierare e chi evitare : sì a Muriel e Dzeko : Consigli fantacalcio – E’ il turno degli attaccanti. Prosegue il viaggio della redazione di CalcioWeb all’interno dei Consigliati e degli sConsigliati ruolo per ruolo dell’11^ giornata. Si passa ai calciatori più importanti per ogni fantacalcista, quelli che spostano gli equilibri. Andiamoli a vedere nel dettaglio. Consigli fantacalcio, 11^ giornata: fiducia a Mertens, Khedira e Romulo tra le possibili sorprese 11^ ...

Consigli Fantacalcio - i centrocampisti dell’11^ giornata – Chi schierare e chi evitare : fiducia a de Paul : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri e i difensori è la volta dei centrocampisti. Ecco i 5 da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. Consigli fantacalcio, 11^ giornata: fiducia a Mertens, Khedira e Romulo tra le possibili sorprese 11^ giornata, I CINQUE centrocampisti DA schierare KHEDIRA – Il centrocampista della Juventus spesso si esalta nei big match, ...

Consigli Fantacalcio - i difensori dell’11^ turno – Chi schierare e chi evitare : certezza Kumbulla - rischio Cetin : Consigli fantacalcio – Dopo i Consigli generali, squadra per squadra e partita per partita, entriamo più nello specifico. Ruolo per ruolo, ecco quali sono i cinque difensori da schierare e i cinque da evitare secondo la redazione di CalcioWeb. Consigli fantacalcio, 11^ giornata: fiducia a Mertens, Khedira e Romulo tra le possibili sorprese 11^ GIORNATA, I CINQUE difensori DA schierare ROMERO – Contro la Juve, nel complesso, la ...

Consigli Fantacalcio - i portieri dell’11^ giornata – Chi schierare e chi evitare : sì Handanovic - no Sirigu : Consigli fantacalcio – Non c’è un attimo di sosta in Serie A, si torna a giocare per l’undicesima giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. I fantacalcisti sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i portieri Consigliati e quelli sConsigliati da CalcioWeb. Consigli fantacalcio, 11^ giornata: fiducia a Mertens, Khedira e Romulo tra le possibili sorprese 11^ giornata, I TRE portieri ...

Consigli Fantacalcio - 11^ giornata : fiducia a Mertens - Khedira e Romulo tra le possibili sorprese : Consigli fantacalcio 11^ giornata – Si torna in campo per l’undicesima giornata di Serie A. Turno che si aprirà con il big match tra Roma e Napoli. Sabato in campo anche l’Inter a Bologna e la Juventus, nel derby contro il Torino. Domenica all’ora di pranzo di scena Atalanta e Cagliari, alle 15 si giocano Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Alle 18 Fiorentina-Parma, in serata Milan-Lazio. A chiudere sarà ...

Consigli Fantacalcio - gli attaccanti della 10^ giornata- Chi schierare e chi evitare : spazio a Lautaro : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. E’ giunto il momento degli attaccanti. Ecco i 5 attaccanti da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. Consigli fantacalcio, i centrocampisti della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare: riscatto Brozovic 10^ GIORNATA, I CINQUE attaccanti DA schierare Lautaro MARTINEZ – L’Inter è chiamata al riscatto contro il Brescia. ...

Consigli Fantacalcio - i centrocampisti della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare : riscatto Brozovic : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri e i difensori è la volta dei centrocampisti. Ecco i 5 da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. 10^ giornata, I CINQUE centrocampisti DA schierare Brozovic – Il centrocampista dell’Inter è chiamato al riscatto dopo i due clamorosi errori contro il Parma. Il croato si esalta in questo tipo di partite. JOAO PEDRO ...

Consigli Fantacalcio - i difensori della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare : fiducia a Romagnoli : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri tocca ai difensori. Tanti reparti arretrati che rischiano per gli impegni difficili, altri che hanno gare più facili, almeno sulla carta. Ecco i 5 difensori da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. 10^ giornata, I CINQUE difensori DA schierare Romagnoli – Il Milan è obbligato a vincere. L’impegno contro la Spal non ...

Consigli Fantacalcio - i portieri della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare : sì a Pau Lopez - no a Meret : Consigli fantacalcio – Non c’è un attimo di sosta in Serie A, le 20 del massimo campionato italiano tornano in campo per il turno infrasettimanale dopo il weekend della 9^ giornata. Per tutti i fantacalcisti è già tempo di schierare la formazione, a partire dai portieri. Questi i Consigliati e gli sConsigliati di CalcioWeb. Consigli fantacalcio, 10^ giornata: chi schierare e chi evitare, occasione d’oro per Quagliarella 10^ ...

Consigli Fantacalcio SERIE A/ Le dritte : gli alti e bassi in difesa - 10giornata - : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte sulle formazioni e i giocatori da schierare per la decima giornata, in turno infrasettimanale.