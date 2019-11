Condanno l' antisemitismo Applaudiremo Liliana Segre | dice Meloni

Fonte : agi

(Di venerdì 8 novembre 2019) "Il non aver condiviso in toto i contenuti della commissionenon equivale a dire che è giusto sostenere l': è assurdo pure pensarlo. Io non ho problemi a dire chel'". In un'intervista a la Repubblica Giorgiataria di Fratelli d'Italia, afferma che "che sono molti i rappresentanti della comunità ebraica sotto scorta" e quello quello di"non è il primo caso né in Italia né in Europa" ma che "questo, ovviamente, fa più rumore". Poiriconosce che "c'è un problema oggettivo di sicurezza per gli ebrei che vivono nel nostro Paese." Ma che tuttavia "il primo pericolo è il fondamentalismo islamico" afferma. Quanto alla solidarietà a, Giorgia: "Le do una notizia, nella prossima seduta il nostro capogruppo Luca Ciriani inviterà ad applaudire, esplicitamente, alla". Lataria di FdI ...

