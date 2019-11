Commissione Segre | Porro | ' Una caa pazzesca | senatrice usata come santino'

Segre pronta a lasciare la Commissione contro l’odio. Pescara le nega la cittadinanza onoraria : La giunta di centrodestra di Pescara ha negato la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, che era stata proposta dal centrosinistra. La parlamentare sopravvissuta alla Shoah, che da ieri è sotto scorta, ha confidato ai suoi di essere molto stanca, potrebbe anche lasciare la guida della commissione contro l'odio da lei proposta.Continua a leggere

Segre sotto scorta - ora è tentata dal no alla Commissione : Salvini: "Le sono vicino". Ma la Lega a Pescara le nega la cittadinanza. La comunità ebraica: "Tutti i nostri vertici costretti a vivere sotto protezione"

Il Pd : "Commissione Segre anche a Roma". La Lega fa muro e il M5s tentenna : Sulla questione la sindaca Raggi ha preferito non esprimersi, dice RomaToday, che ricorda però come a protocollare la...

Fake - Del Debbio : “Commissione Segre? Quando una persona che è stata ad Auschwitz fa una mozione - io la voto”. Stasera su Nove : Nella nuova puntata di Fake – La Fabbrica delle Notizie, condotto dalla giornalista Valentina Petrini sul Nove tutti i mercoledì alle 23:30, si discute insieme agli ospiti Peter Gomez e Paolo Del Debbio della vicenda che ha avuto protagonista Liliana Segre, promotrice della Commissione contro l’odio in rete, approvata in Senato nonostante l’astensione dei senatori del Centrodestra. “Mio papà – racconta il conduttore di Diritto e ...

Sondaggi elettorali Ixè : Commissione Segre - l’opinione degli italiani : commissione Segre, antisemitismo e manovra fiscale. Sono questi i temi indagati dagli ultimi Sondaggi elettorali realizzati dall’Istituto Ixè per Cartabianca e andati in onda martedì 5 novembre. In questi giorni, dopo la notizia dei tanti messaggi di odio sui social ricevuti dalla senatrice a vita Liliana Segre, si è parlato molto di antisemitismo. Seondo la maggioranza degli italiani, l’antisemitismo sta tornando nel nostro ...

Commissione Segre - un passo importante contro l’estremismo di gruppo. E non solo : L’estremismo di gruppo è un fenomeno estesamente studiato dalla psicologia sociale. Esso fa sì che le persone all’interno di un gruppo tendano ad assumere posizioni più estreme di quelle che assumono quando si trovano da sole. L’estremismo di gruppo è concorde: cioè il gruppo spinge tutti i suoi membri nella stessa direzione, verso il bianco o verso il nero, sopprimendo i toni del grigio. Per chi volesse documentarsi, il ...

Antisemitismo : Meloni - ‘neonazisti astenuti Commissione Segre? tesi vergognosa’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “In questa trasmissione Corrado Augias ha detto che quelli che si sono astenuti sulla commissione Segre sono quelli che fanno le alleanze con i neonazisti: vorrei che Augias circostanziasse in quale occasione Fdi o Forza Italia o la Lega si siano mai alleati con neonazisti. Non ci sono mai state alleanze di questo tipo, è un falso. Dire che chi si è astenuti sulla commissione Segre è un neonazista è ...

Lombardia : consiglio approva mozione a sostegno Segre - no a Commissione : Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione urgente a favore e sostegno della senatrice Liliana Segre, vittima di una campagna di odio e insulti sui social network. Ma ha respinto con 42 voti contrari e 30 a favore un emendamento presentato dal Pd per una ‘commissione’ sul tema. L’emendamento impegnava il consiglio regionale a istituire un gruppo di lavoro ...

Commissione Segre - Fiano : “Meloni racconta panzane. Sono schifato dalla destra italiana. Non leggono nemmeno i documenti che votano” : “Giorgia Meloni sulla Commissione Segre? racconta panzane dalla mattina alla sera. Sono schifato dalla destra italiana. schifato. Non leggono nemmeno i documenti che non votano”. Sono le parole del deputato Pd, Emanuele Fiano, ospite de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), a commento delle dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia sulla Commissione voluta dalla senatrice a vita Liliana ...

Commissione Segre - segretario Lega Lecce : “Usano una nonnetta per internare Salvini in un solitario campo di concentramento” : “Una nonnetta” usata come “avanguardia e maschera” per scopi politici. È la definizione che il Segretario della Lega di Lecce, Riccardo Rodelli, ha dato della senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah, Liliana Segre, in un comunicato in cui si schiera contro la Commissione istituita da Palazzo Madama per limitare le espressioni di odio razziale, intolleranza, antisemitismo sui social e sul web bollandola come “una ...

Calcio : Martella - ‘capo ultras Verona sfida Commissione Segre - inaccettabile’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni rilasciate oggi dal capo ultras del Verona, Luca Castellini, sono sconcertanti per la loro spavalderia e dopo l’episodio di ieri al Bentegodi sono ulteriore testimonianza di quel mix tra xenofobia ed ideologia neonazista che invade una parte rilevante degli stadi italiani ed avvelena lo sport. Un fenomeno di fronte al quale lo Stato non può chinare la testa accettando per ...

Calcio - una mamma ha insultato mio figlio perché nero. Sicuri che la Commissione Segre non serva? : Sabato pomeriggio, partita di Calcio categoria 2009, un campetto qualunque di una cittadina di provincia. In campo c’è mio figlio, dieci anni fra una settimana. Si ferma un attimo per riprendere fiato. E sente quello che non avrebbe mai dovuto sentire. Che io mai avrei voluto potesse ascoltare. Una voce che da bordo campo grida il più trito e bieco insulto razzista. “Negro di …”. Si volta, per vedere chi è stato: scorge un gruppetto di genitori ...

Commissione Segre - Borgonovo vs Gruber : “Senatrice non ha mai letto insulti contro di lei. Non è sui social”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sul voto di astensione del centrodestra in Senato in merito all’istituzione di una Commissione su razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio promossa dalla senatrice a vita Liliana Segre, scampata al genocidio nazista. Borgonovo difende la scelta del centrodestra, puntualizzando ...

Commissione Segre - Meloni : 'Vecchia idea della Boldrini - censura politica della sinistra' : Per Fratelli d'Italia l'istituzione di una Commissione finalizzata a prevenire e debellare eventuali fenomeni di odio, razzismo e discriminazione non è una priorità, anzi. Il partito di Giorgia Meloni, così come Lega e Forza Italia, hanno scelto di non sostenere la proposta di Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento ad Auschwitz. Una posizione che è stata spiegata da Giorgia Meloni che, pur manifestando totale ostilità al ...