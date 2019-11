Commercio : accordo Ue-Cina - Corrao (M5S) 'in lista Igp nessun prodotto del Mezzogiorno' (2) : (Adnkronos) - "Mi auguro - conclude Corrao - che la nuova Commissione, che ancora tarda ad insediarsi, riveda questo metodo assolutamente errato di creare liste di prodotti da salvaguardare e di sacrificare le produzioni del meridione. Si pensi piuttosto ad un metodo per individuare controlli ed azi

Commercio : Federalimentare - accordo Ue-Cina grande opportunità per industria alimentare : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Federalimentare esprime soddisfazione sull’intesa tra Ue e Cina, che tutela alcune delle nostre eccellenze e che potrebbe avere risvolti positivi in futuro per l’industria alimentare italiana nel mercato cinese”. Così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, ha commentato l’accordo bilaterale che tutelerà 100 Indicazioni Geografiche Protette europee in Cina (di cui 26 ...