Commercio : accordo Ue-Cina - Corrao (M5S) 'in lista Igp nessun prodotto del Mezzogiorno' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - "Sull’ accordo tra Europa e Cina sul riconoscimento di cento prodotti Igp c’è veramente poco da festeggiare perché nella lista dei prodotti da tutelare e promuovere non ve n’è nemmeno uno del Mezzogiorno. Niente pecorino sardo, niente pomodori Igp di Pachino. Cambia il g

Commercio : Federalimentare - accordo Ue-Cina grande opportunità per industria alimentare : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Federalimentare esprime soddisfazione sull’intesa tra Ue e Cina, che tutela alcune delle nostre eccellenze e che potrebbe avere risvolti positivi in futuro per l’industria alimentare italiana nel mercato cinese”. Così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, ha commentato l’accordo bilaterale che tutelerà 100 Indicazioni Geografiche Protette europee in Cina (di cui 26 ...