Come stanno Iliad | TIM | Vodafone e gli altri? Ce lo dice questo studio

Ibrahimovic al Milan - Come stanno davvero le cose? Tutta la verità su un affare tutt’altro che chiuso : Le parole di Don Garber, numero uno della MLS, hanno acceso la fantasia dei tifosi del Milan: ma ecco qual è la verità sulla vicenda Nella serata di ieri, il commissioner della Major League Soccer ha acceso improvvisamente il calciomercato, annunciando la firma di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. “Zlatan è stato ingaggiato dal Milan” è sembrata essere a primo acchito il senso della frase di Don Garber, lanciatosi in un ...

UeD Beatrice Valli è incinta? Silenzio rotto : ecco Come stanno le cose : UeD Beatrice Valli è incinta del terzo figlio? La fidanzata di Marco Fantini per la prima volta rompe il Silenzio sulle voci di gravidanza: ecco come stanno le cose Negli ultimi giorni si sono fatte tambureggianti le voci riguardanti una possibile terza gravidanza di Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata e […] L'articolo UeD Beatrice Valli è incinta? Silenzio rotto: ecco come stanno le cose proviene da Gossip ...

Come i deepfake stanno conquistando il mondo : La manipolazione audio e video non è certo un fenomeno nuovo, ma con il deepfake stiamo assistendo, non solo online, a un deciso – e preoccupante – salto di qualità. Una forma di intelligenza artificiale, Come il machine learning, viene messa al servizio di uno strumento che può divertire ma anche veicolare disinformazione politica (un saggio recente è passato in Italia sulla tv generalista con Striscia la Notizia) e revenge porn. In questo ...

Allerta sigarette elettroniche - Come stanno "davvero" le cose secondo i produttori : "come Anafe invitiamo i vapers ad affidarsi esclusivamente a canali e rivenditori autorizzati, evitando l'acquisto di...

Uomini e Donne - Alessia e Aldo : dove eravamo rimasti…Come stanno oggi : Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: la coppia che non scoppia C’è chi crede che le coppie di Uomini e Donne pensino solo al business e chi continua a sperare che un programma televisivo possa farsi galeotto di storie autentiche e durature. A giudicare dai trascorsi di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, la coppia nata nella […] L'articolo Uomini e Donne, Alessia e Aldo: dove eravamo rimasti…Come stanno oggi proviene da Gossip e Tv.

MotoGp - Puig fa chiarezza : “il futuro di Lorenzo dipende da Zarco? Vi spiego Come stanno le cose” : Il team manager della HRC ha parlato dell’arrivo di Zarco sulla Honda LCR e del futuro di Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo continua a faticare in sella alla Honda HRC, rimanendo lontano dai piloti di testa nonostante i piccoli miglioramenti apportati alla moto nelle scorse settimane. AFP/LaPresse Una situazione davvero difficile da gestire sia per il maiorchino che per la scuderia, davvero sconsolata al cospetto dei risultati ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti a Roma - Come stanno : il comunicato ufficiale : Lorella Boccia e Niccolò Presta sono stati minacciati con un coltello, derubati e aggrediti nella serata di giovedì 3 ottobre a Roma. È stata la stessa conduttrice a denunciare l’accaduto sui social, dove ha pubblicato le foto dei danni riportati nell’aggressione da lei e dal marito. All’indomani del brutto episodio di criminalità di cui i due volti noti sono stati protagonisti, una nota dell’ufficio stampa di Lorella ...

Perdita d'acqua a Scoglitti - ecco Come stanno realmente le cose : Perdita d'acqua in via Martelli a Scoglitti, interviene Idea Liberale per spiegare come stanno realmente le cose. Si tratta di una sorgiva

Ambra Lombardo e Kikò Nalli del GF non si sono mai lasciati : “Ecco Come stanno le cose” : Ambra Lombardo e Kikò Nalli, azzerate tutto: non è finita. E soprattutto i due ex concorrenti del Grande Fratello non si sono mai lasciati. Eppure la notizia dell’addio, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo un’estate di foto e dediche d’amore, sembrava certa. Era stata confermata anche a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, che si era detta “scioccata” in puntata. “Lui non mi dimostra amore – le parole di Ambra su Kikò che avevano fatto ...

MotoGp - Lorenzo replica a Puig : “i problemi con la Honda? Il coraggio non c’entra - vi dico Come stanno le cose” : Il pilota spagnolo ha parlato della sua situazione, smentendo Puig che aveva attribuito la mancanza di feeling con la Honda ad uno scarso coraggio dello spagnolo Il peggio è passato, Jorge Lorenzo è pronto per il Gran Premio di Misano, dove arriva con qualche dolore sì, ma in condizioni nettamente migliori rispetto a Silverstone. LaPresse/Simone Rosa Il tracciato romagnolo piace eccome al maiorchino, riuscito a vincere ben tre volte, di ...