Codici | chiediamo chiarezza a Procura | esposto su malasanità che ha portato a morte bimba

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma – Due casi su cui la magistratura deve fare, appurando se si è trattato die, se così fosse, individuando i responsabili. È la richiesta che arriva dall’Associazione, che ha presentato due esposti in merito alla tragicadi unadi 3 anni a Santa Marinella e di una mamma di 31 anni a Roma. “Due vicende drammatiche – dichiara il Segretario Nazionale diIvano Giacomelli – per le quali prima di tutto esprimiamo il nostro profondo cordoglio ai familiari. A Santa Marinella unadi 3 anni ha perso la vita mercoledì sera dopo essere stata dimessa dall’ospedale Bambino Gesù di Palidoro. È entrata al Pronto Soccorso in codice verde per febbre e vomito, è morta una volta tornata a casa. Abbiamo presentato unalladi Civitavecchia, che ha aperto un’inchiesta, affinché venga fatta piena luce. Abbiamo ...

