Clima | Coldiretti Piemonte | “Agire per la salvaguardia del patrimonio agroalimentare”

Coldiretti - raccolto delle castagne italiane in calo del 30% : tra le cause il Clima e gli insetti alieni : È una stagione in negativo per le castagne italiane: il trend di raccolta, con l’arrivo dell’autunno, è in calo del 30% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico avverso e dell’attacco degli insetti alieni. A rilevarlo è Coldiretti con un monitoraggio effettuato che stima una produzione nazionale inferiore ai 25 milioni di chilogrammi. La mappa produttiva delineata dall’organizzazione agricola in ...

Al forum Coldiretti il manifesto dell’economia a misura d’uomo contro la crisi Climatica : Affrontare la crisi climatica è una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Siamo convinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas ...

Clima - l'allarme di Coldiretti : "Per colpa degli insetti alieni - 500 milioni di danni nei campi" : Giovanna Pavesi l'allarme arriva nel giorno del terzo sciopero globale contro il surriscaldamento globale e i cambiamenti Climatici. L'associazione denuncia l'invasione di organismi portati dalla globalizzazione, ha causato danni (irreversibili) a piante e ambiente "L'invasione di insetti e organismi 'alieni' portati nelle campagne italiane dai cambiamenti Climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre ...

Clima - piante e animali a rischio : l”Arca di Noè’ di Coldiretti a Bologna : Una sorta di ‘Arca di Noe” dove scoprire le piante e gli animali della fattoria italiana messi a rischio dai cambiamenti Climatici: sarà una delle protagoniste del “Villaggio Contadino” organizzato dalla Coldiretti nel centro di Bologna, da domani fino a domenica prossima. La giornata inaugurale coinciderà con il terzo sciopero globale per il Clima. E proprio la sostenibilità ambientale sara’ uno dei temi al centro ...

Cambiamenti Climatici - Coldiretti : l’innalzamento del mare brucia le coltivazioni : “Con l’innalzamento dei livelli del mare in Italia l’acqua salata sta già penetrando nell’entroterra bruciando le coltivazioni nei campi e spingendo all’abbandono l’attività agricola“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto su oceani e ghiacci dell’Ipcc, il comitato scientifico dell’Onu che ha messo in guardia sul riscaldamento e sull’aumento del livello delle acque. “La risalita del cuneo salino, ...

Cambiamenti Climatici - Coldiretti : a Bologna l’arca di Noè dell’agricoltura italiana : l’arca di Noe’ dell’agricoltura italiana con mucche, cavalli, asini, pecore, capre, galline, oche ma anche piante e specialità a rischio di estinzione per effetto dei Cambiamenti climatici saranno protagonisti del terzo sciopero mondiale per il clima al Villaggio contadino della Coldiretti di Bologna in uno spazio di 50mila metri quadrati nel cuore nella food valley italiana, dove si realizza oltre un terzo della produzione agricola nazionale e ...

Dl Clima - Coldiretti : “Attacco senza precedenti all’agricoltura più green d’Europa” : “Nella bozza del DL Clima c’è paradossalmente anche un attacco senza precedenti all’agricoltura piu’ green d’Europa che rischia di mettere fuori mercato il Made in Italy rispetto ai partner europei e di condannare all’abbandono e al dissesto idrogeologico gran parte del territorio nazionale“: è quanto denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento al provvedimento del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel ...

Clima - Coldiretti : “Anche bonus giardini e terrazzi nel decreto legge” : Come sollecitato dalla Coldiretti arriva anche il bonus verde per giardini e terrazzi nella bozza di decreto legge sul Clima, con la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per coperture a verde e giardini pensili. Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti ...