Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 8 novembre 2019) Che bello ogni tanto raccontare anche dei lieto fine. Siamo a Campofiorito ed è qui che la donna scomparsa da tempo si è fatta viva mettendosi in contatto con il suo avvocato. Claudia Stabile, la mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l’8 ottobre scorso, è. La donna ha scritto una mail al suo legale, ma non ha fatto ritorno a casa. Ne ha dato notizia Federica Sciarelli dagli studi di Chivisto. La scomparsa risale a un mese fa, quando Claudia, che era intenta ai preparativi di una festicciola per il compleanno di suo marito, gli ha telefonato per dirgli che sarebbe andata a Corleone a ordinare una torta e poi al supermercato. Da quel momento la donna non ha più dato sue notizie. L’auto di famiglia è stata ritrovata dal marito due giorniall’aeroporto di Palermo, che dista un’ora da casa, dove la vettura era parcheggiata con le chiavi nascoste sotto ...

Noovyis : (“Claudia è tornata a casa!”. Svolta dopo la puntata di “Chi l’ha visto?”. Ecco perché era scappata) Playhitmusic… - infoitcultura : Claudia Galanti è tornata single. Taylor Mega trema? - claudia_gln : Il cane in perfetto tempismo: ha tentato di improvvisare 'pet sematary' con la papera de pezza seppellendola in gia… -