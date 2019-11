Ciclocross | Europei Silvelle 2019 | i favoriti delle categorie giovanili Paesi Bassi in

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) Quattro le gareche si terranno domenica 10 novembre ai Campionatidi. Donne e uomini U23, uomini junior e la new entry donne junior. Quest’ultima è una novità totale, dato che mai prima d’ora c’era stata una rassegna continentale dedicata alle U19. Tuttavia, il nome della favorita, la quale batte bandiera neerlandese, è ben chiaro a tutti: Shirin Van Anrooij. Se vi sembra di averlo già sentito, tranquilli, non state prendendo un abbaglio. Shirin, a settembre, è giunta seconda ai campionati mondiali juniores a cronometro, battuta di appena tre secondi dalla russa Aigul Gareeva. Inoltre, in questa stagioneistica ha già ottenuto due top-10, tra le elite, nel Superprestige. Risultati a dir poco impressionanti per una ragazza nata il 5 febbraio 2002. E, come se non bastasse, nel caso Van Anrooij dovesse avere qualche ...

