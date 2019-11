Ciclocross | Europei 2019 | le speranze di medaglia dell’Italia Arzuffi e Lechner puntano

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) I Campionatidi, che si terranno il 10 novembre a Silvelle di Trebaseleghe (in provincia di Padova), saranno un buon termometro per misurare la febbre a un movimento, quello italiano, che negli ultimi anni ha balbettato non poco. Sei le categorie che gareggeranno domenica: donne e uomini Elite, donne e uomini U23, donne e uomini juniores. In molte di queste, purtroppo, le chance disono decisamente poche, per svariati motivi. Fa eccezione, ovviamente, la categoria delle donne Elite, ove l’Italia non solo ha grossissime possibilità di mettere almeno un’atleta sul podio, ma ha addirittura due rappresentanti che possono puntare a conquistare l’oro. Parliamo di Alice Maria, negli ultimi due anni vincitrice di due prove di Superprestige (Gavere 2018 e Boom) e della campionessa nazionale Eva. Entrambe hanno iniziato la ...

