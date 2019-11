Ciclismo | nuova operazione per Chris Froome | il britannico appare sui social sul letto

FOTO Ciclismo - le nuove maglie della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali pronto per la nuova avventura - Ciccone fa da modello : La Trek-Segafredo ha presentato le maglie per la prossima stagione: al Rouleur Classic di Londra (Gran Bretagna) la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato le casacche per il 2020, tutte realizzate dallo sponsor Santini. A fare da modelli sono stati il nostro Giulio Ciccone per la versione maschile e la britannica Lizzie Deignan per quella femminile. Gli uomini indosseranno una maglia con torso bianco e in mezzo una banda rossa ...

Ciclismo : una nuova corsa in programma. Gli organizzatori del Tour de France presentano il Giro dell’Arabia Saudita : Una nuova corsa in Medio Oriente sarà in programma dal 2020. Il calendario UCI continua ad arricchirsi: dal 4 all’8 febbraio si svolgerà il Giro dell’Arabia Saudita. corsa di categoria 2.1, prenderà il via dalla capitale Riyadh. A promuoverla è ASO, la società che organizza il Tour de France. Le parole del CEO di ASO, Yann Le Moenner: “Le stagioni ciclistiche rappresentano da diversi anni i punti salienti che si muovono sulla mappa del ...

Ciclismo - Giro della Nuova Caledonia 2019 : Manuele Tarozzi fa esultare la rappresentativa azzurra e completa la sfilza di trionfi : Era iniziata subito con prestazioni positive l’avventura degli atleti italiani al 49ème Tour Cycliste Air France de Nouvelle Calédonie 2019, grazie alla vittoria nella cronometro d’apertura del trentino Riccardo Lucca. Nei giorni a seguire la formazione italiana Pontoni / Casa-Italia ha esultato per le affermazioni di Jalel Duranti nello sprint ristretto a quattro nella seconda tappa, poi la terza frazione con arrivo in salita sullo ...

Ciclismo - Rohan Dennis corteggiato dal Team Ineos. Nuova avventura dopo la lite con la Bahrain-Merida? : Rohan Dennis ha rotto il contratto con la Bahrain-Merida in seguito al discusso abbandono al Tour de France, il Campione del Mondo a cronometro ha fatto ricorso alla UCI contro la sua ex squadra e al momento non ha un contratto per la prossima stagione ma il ciclista è molto corteggiato e diverse formazioni di primissima fascia sarebbero su di lui. L’australiano potrebbe accasarsi al Team Ineos come riporta cyclingnews ma il 29enne ...

Ciclismo – Trek Grand Opening : inaugurata la nuova sede italiana con un grande evento pieno di stelle : inaugurata la nuova sede della Trek Bicycle in Italia: a Bergamo presenti il neo campione del mondo Mads Pedersen, al fianco degli ex professionisti Alberto Contador, Ivan Basso e Paola Pezzo, oltre ai giovani Giulio Ciccone e Letizia Paternoster È stata inaugurata nella serata di ieri la nuova sede della filiale italiana di Trek Bicycle: la più Grande azienda americana di biciclette, che conta un fatturato globale annuale di oltre un ...