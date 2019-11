Ciclismo | anche Sergio Pardilla tra i corridori che lasciano le corse

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : anche gli uomini sono terzi nell’inseguimento a squadre! : Arriva subito la seconda medaglia di bronzo per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Minsk (Bielorussia). È ancora una volta l’inseguimento a squadre a far gioire il Bel Paese, questa volta al maschile. Per l’appuntamento conclusivo Marco Villa ha schierato nel quartetto anche Elia Viviani: con il campione europeo su strada, in pista anche Filippo Ganna, Francesco Lamon e Simone ...

Ciclismo - anche Pozzovivo tra i tanti corridori italiani senza squadra : Il ciclomercato in vista della stagione 2020 ha ormai concluso quasi tutti i colpi più importanti. Diverse squadre del World Tour hanno già chiuso ufficialmente il proprio organico ed anche nella categoria Professional non sono rimasti molti posti liberi. I corridori che non sono ancora riusciti a firmare un contratto per il 2020 non hanno quindi una grande varietà di opzioni a disposizione. Alcuni non avranno comunque problemi a trovare una ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 20 ottobre - Italia a caccia di medaglie nella Madison. C’è anche Vece nei 500 m femminili! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Nulla da fare, inVece, per Francesco Lamon, nono tempo e primo degli esclusi a 20 centesimi dall’accesso in finale, e Francesco Ceci che ha chiuso un Europeo difficile in 11esima posizione nel “chilometro” maschile. 13.50 nella mattinata sono andate in scena le qualificazioni dei 500 m femminili. Miriam Vece è riuscita ad a prendersi la finale con il settimo tempo di entrata ...

Giappone - tifone Hagibis : ancora danni - colpito anche il Ciclismo olimpico : Il tifone Hagibis ha provocato ingenti danni e almeno 77 morti, e dopo rugby e Formula1, fa sentire i suoi effetti anche sul ciclismo olimpico: tra le conseguenze provocate dalle piogge torrenziali e dai forti venti, ci sono anche frane e cedimenti dell’asfalto sul percorso della prova in linea dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (un tratto di strada attualmente è chiuso). La zona interessata è quella nei pressi di Sagamihara sulla strada ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Ciclismo : altri corridori chiudono la carriera - si ferma anche Simon Spilak : Con le ultime corse dell’anno e l’avvicinarsi della pausa invernale, nel mondo del Ciclismo si susseguono gli annunci dei corridori che chiudono l’attività. Tra gli ultimi a decidere di appendere la bicicletta al chiodo c’è lo sloveno Simon Spilak che, a soli 33 anni, ha deciso di smettere nonostante avesse la possibilità di allungare la carriera ancora per qualche stagione. Spilak è stato uno dei più convincenti interpreti delle corse a tappe ...

Molestie nel Ciclismo - la testimonianza : “Dovevamo lasciare la porta aperta anche se eravamo svestite” : “Il commissario tecnico della nazionale Dino Salvoldi diceva: ‘Lascia la porta aperta’. E se ero svestita entrava lo stesso”. La campionessa di ciclismo femminile su pista Maila Andreotti al Corriere della Sera svela il “marcio” all’interno della nazionale: “Noi ragazze subivamo Molestie psicologiche che ci mettevano in condizione di annullare noi stessa e ci costringevano al ritiro”. Come ha ...

Molestie nel Ciclismo - la campionessa Andreotti : "Il CT entrava anche se ero svestita" : Venticinque anni, venti titoli italiani su pista e violenze psicologiche nel mondo del ciclismo femminile vissute sulla propria pelle. Arrivata alla decisione di lasciare il ciclismo, la campionessa Maila Andreotti rompe il silenzio e al Corriere della Sera parla dei comportamenti inappropriati del suo CT e di altri uomini interni alla squadra di cui ha fatto parte.“Il marcio l’ho visto la prima volta che ho incontrato un certo ...

“Savoldi entrava anche se ero svestita. Ha fatto di tutto per farmi lasciare il Ciclismo” : Il #MeToo del ciclismo è venuto alla ribalta ad agosto, quando una decina di atlete hanno denunciato molestie e atti di bullismo da parte di team manager belgi e olandesi. Poi, si è aperto anche un fronte italiano, quando l’olimpionico ex coordinatore azzurro, Silvio Martinello ha raccontato a Il Giornale di aver segnalato alla Federciclismo episodi di abusi accaduti in Italia senza mai ricevere risposte. Sia Martinello che l’ex ...

Molestie nel Ciclismo femminile - Maila Andreotti “Il c.t. Salvoldi entrava anche se ero nuda” : Il mondo del ciclismo femminile è sotto choc per il caso delle Molestie. L’atleta friulana, 25 anni, che ha vinto 20 titoli italiani su pista, ha deciso di rompere il silenzio. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti c'è il ruolo del tecnico Salvoldi. Intanto la Procura generale del Coni si dice pronta a intervenire.Continua a leggere

Ciclismo – Giro dell’Emilia : un’edizione di lusso - al via anche Carapaz - Bernal e Roglic : I tre vincitori dei grandi giri al via al Giro dell’Emilia e Gp Bruno Beghelli: un’edizione 2019 di lusso Manca pochissimo per il Giro dell’Emilia ed il Gp Bruno Beghelli, in programma rispettivamente sabato e domenica. L’edizione 2019 delle due corse italiane sarà di lusso: al via ci saranno infatti i vincitori dei tre Grandi Giri di questa stagione. Carapaz, vincitore del Giro d’Italia, Bernal, vincitore del ...

Ciclismo - la Trek Segafredo punta sui giovani : arriva anche Tiberi : Sarà una Trek Segafredo fortemente rinnovata e ringiovanita quella che Vincenzo Nibali si troverà a capitanare nelle prossime stagioni. La squadra guidata da Luca Guercilena ha cambiato una parte importante del proprio organico, puntando molto sui giovani e non solo su quelli della categoria under 23. Gli occhi sono stati puntati anche sugli juniores, sia per il 2020 che per il 2021, quando esordirà nel Ciclismo professionistico Antonio Tiberi. ...

Ciclismo : fra i corridori verso il ritiro c'è anche Nocentini : Con l’avvicinarsi della fine della stagione del Ciclismo professionistico si cominciano anche a fare i conti con gli addii. Chi per motivi di età, chi per problemi fisici o anche per mancanza di motivazioni, saranno in molti i professionisti ad appendere la bicicletta al fatidico chiodo al termine di questo 2019. Alcuni hanno deciso di anticipare i tempi, come Marcel Kittel e Moreno Moser, entrambi logorati in età ancora giovane e scesi ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Ganna incredulo dopo il bronzo della crono : “un risultato che stupisce anche me” : Il ciclista italiano ha parlato dopo il bronzo ottenuto nella cronometro élite dei Mondiali di ciclismo 2019, un risultato che lo ha sorpreso Un terzo posto sorprendente, che Filippo Ganna non si sarebbe mai aspettato di ottenere alla vigilia. La sua forza di volontà, il coraggio e un pizzico di fortuna gli hanno però permesso di chiudere sul podio la cronometro élite dei Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento nello Yorkshire, ...