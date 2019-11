Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 8 novembre 2019) Continua a tenere banco un fatto accaduto addirittura 11 anni fa. L’attrice ungherese Andrea Osvart in passato dichiarò che la predial Festival di Sanremo 2008 le causò dei problemi: “Mi sono sentita penalizzata dal confronto con la. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me. Anche se ho avuto un gran sostegno dei miei fan e da quelli che hanno visto i miei film, ho avvertito una certa preferenza per”, aveva dichiarato. L’attrice e conduttrice televisiva pugliese ha parlato di questo argomento durante ‘Detto Fatto’. La donna si è soffermatapresunta rivalità tra le due ed ha fornito una risposta elegante, che ha sorpreso il pubblico, il quale ha accolto con entusiasmo e con una standing ovation la sua replica, ed anche Jonathan Kashanian. (Continua dopo la ...

Noovyis : (“Chiudiamola qui”. Bianca Guaccero, schietta e senza peli sulla lingua, la gela in diretta tv) Playhitmusic -… - KasperCarlo_bis : @OlivaStefi @Drittorovescio_ Cmq chiudiamola qui che mi sto innervosendo. - VaeVictis : @monipani86 @borghi_claudio Prova tu a farti rispondere da Salvini su un social e poi mi dici se quel «Chiedi a lui… -