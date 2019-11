Che ne sarà di noi? La rabbia degli operai che licenziano il premier

Salini Impregilo : Confindustria - ‘sarà campione nazionale Che può competere in mondo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Oggi si avvia un’importante iniziativa di riassetto industriale del settore delle costruzioni con la nascita di un soggetto imprenditoriale in grado di competere nel mondo e di offrire migliori prospettive di presidio dei mercati internazionali anche alle imprese della filiera. Questa esperienza rappresenta un modello di aggregazione industriale che può essere replicato anche su scale minori e ...

Migranti - Lamorgese : “Entro inizio del 2020 modifiChe ai dl Sicurezza saranno in Cdm” : Entro l’inizio del 2020 le modifiche ai cosiddetti decreti Salvini approderanno sul tavolo del governo. Sulla nuova Legge Sicurezza “ci sono state delle segnalazioni da parte della presidenza della Repubblica – ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a margine di una lectio magistralis di Raffaele Cantone alla Luiss a Roma – bisogna procedere in questi termini e stiamo lavorando su questo. Entro fine anno o ...

MarChetti - ridotta la squalifica. Sarà disponibile contro il Napoli : (ANSA) – GENOVA, 7 NOV – A Napoli ci Sarà anche Federico Marchetti. Il portiere rossoblù squalificato per due giornate per proteste dopo la gara con la Juventus ha visto infatti ridurre ad una giornata la sanzione che gli era stata comminata dal giudice sportivo. Il ricorso presentato dal Genoa é stato infatti parzialmente accolto questo pomeriggio dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta dal prof. Piero Sandulli. La ...

Ridotta la squalifica a MarChetti - sarà disponibile contro il Napoli : (ANSA) – GENOVA, 7 NOV – A Napoli ci sarà anche Federico Marchetti. Il portiere rossoblù squalificato per due giornate per proteste dopo la gara con la Juventus ha visto infatti ridurre ad una giornata la sanzione che gli era stata comminata dal giudice sportivo. Il ricorso presentato dal Genoa é stato infatti parzialmente accolto questo pomeriggio dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta dal prof. Piero Sandulli. La ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anChe Virginia Raffaele : Virginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Un weekend di talk, incontri, performance, proiezioni in anteprima e live music. Al centro di ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anChe Edoardo Leo : Edoardo LeoEdoardo LeoEdoardo LeoEdoardo LeoEdoardo LeoVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Un weekend di talk, incontri, performance, proiezioni in anteprima e live music. Al centro di tutto ci saranno le storie raccontate dalle voci dei ...

Milano - il 24 novembre si terrà un convegno dei terrapiattisti : ci sarà anChe Diego Fusaro : I terrapiattisti, ovvero coloro che credono che il nostro Pianeta non sia una sfera ma una superficie piatta, tornano a far parlare di loro. E lo fanno con l'annuncio di un convegno che si terrà il 24 novembre prossimo al The Hub Hotel di Milano: la kermesse durerà circa sette ore e mezza e si alternerà in due fasi distinte. La prima comincerà in mattinata, e andrà avanti dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00, poi ci sarà un'ora e mezza di break, ...

Liverpool-ManChester City - Mané fulmina Guardiola : “continuerò a tuffarmi se ci sarà la possibilità di avere un rigore” : Il senegalese ha risposto alle velate accuse di Guardiola, sottolineando come si tufferà di nuovo se ce ne sarà l’occasione Si prospetta un week-end di fuoco in Premier League, il programma infatti prevede lo scontro al vertice tra Liverpool e Manchester City, match che promette spettacolo ed emozioni. Fabio Ferrari/LaPresse Le prime scaramucce sono partite, ci ha pensato Pep Guardiola ad accendere la miccia, accusando gli uomini di ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella in lacrime : ‘Non posso più lavorare per lo sbaglio Che ho fatto’ : Da oltre un anno Sara Affi Fella non ha vita facile sui social. Il motivo è ancora una volta la truffa che ha ordito ai danni di Uomini e donne quando, da tronista, aveva continuato a frequentare il suo ex ragazzo Nicola Panico. Da quel giorno è passata tanta acqua sotto i ponti e Sara ha più volte chiesto scusa per il proprio comportamemnto, ma il web non perdona e continua a ostacolare il suo lavoro da influencer. Lo sfogo di Sara Affi ...

Elezioni Spagna - tutti contro SanChez nel dibattito tra i 5 principali leader. E per i sondaggi sarà difficile ottenere maggioranza : A differenza del dibattito tra i sette portavoce dei partiti di venerdì scorso, nel quale i toni si erano mantenuti abbastanza miti, quello tra i cinque candidati dei principali partiti in lizza alle Elezioni del 10 novembre è stato decisamente acceso. Pedro Sánchez (Psoe), Pablo Casado (Pp), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) e Santiago Abascal (Vox) si sono scontrati su tutti i temi toccati, ma soprattutto su come ...

Sara Affi Fella in lacrime : “È un anno Che mi sento buttare m... : Gli hater di Sara Affi Fella sono tornati all’attacco e la ex tronista di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime durante un lungo sfogo nelle Instagram story. La giovane campana, che creò un vero e proprio scandalo nel dating show di Canale 5 quando si scoprì che, durante la sua partecipazione era ancora legata al fidanzato Nicola Panico, è stata pesantemente insultata e bistrattata per aver preso in giro il pubblico da casa. Per lungo tempo, ...

Gli sviluppatori di Star Wars Jedi : Fallen Order spiegano perché non sarà possibile smembrare gli Stormtrooper : L'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order promette di offrire una profonda esperienza di Star Wars, con una storia originale e una grande enfasi su incredibili combattimenti con la spada laser. Ma una cosa non la vedremo nel gioco: lo smembramento degli Stormtroopers nemici.In un altro franchise, questa sarebbe una cosa strana su cui concentrarsi. Ma lo smembramento e le spade laser di Star Wars sono andate di pari passo dall'inizio, quando ...

Vincenzo Novari sarà l’amministratore delegato della fondazione Che verrà istituita per organizzare le Olimpiadi invernali del 2026 : Vincenzo Novari sarà l’amministratore delegato della fondazione che verrà istituita per organizzare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Novari è stato scelto durante una riunione a cui hanno partecipato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni Giovanni Malagò,

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anChe Filo Vals : Filo ValsFilo ValsFilo ValsFilo ValsVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Un weekend di talk, incontri, performance, proiezioni in anteprima e live music. Al centro di tutto ci saranno le storie raccontate dalle voci dei protagonisti: attori, attrici, ...