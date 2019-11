Caterina Balivo | polemica su Sgarbi a Vieni da me | “Ero sarcastica!”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 8 novembre 2019) Vittoriofa una battuta infelice ada me: scoppia lasuOggi Vittorioè stato intervistato danell’ultima puntata settimanale dida me. Un’intervista che ha fatto scoppiare diverse polemiche sui social. Il motivo? Nella consueta intervista sulla lavatrice, la conduttrice gli ha chiesto se in vita sua ne avesse mai fatta una. E il politico e critico d’arte, con estrema schiettezza, ha replicato: “No io non faccio niente…Per me la donna sta a casa e l’uomo va in giro…” A quel puntoha risposto con il sorriso sulle labbra: “Eh ti dirò che hai quasi ragione…” Una risposta che poco è piaciuta al popolo del web, che evidentemente non ha capito il sarcasmo della presentatrice dida me. Per questo motivo è stata duramente attaccata in questi ...

