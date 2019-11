Cassazione | no alle attenuanti per "tempesta emotiva"

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nogeneriche per Michele Castaldo, per l'omicidio di Olga Matei, strangolata a Riccione nel 2016. Laha accolto il ricorso della procura generale di Bologna e annullato la sentenza della Corte d'assise d'appello che aveva quasi dimezzato la condanna, da 30 a 16 anni, valorizzando la perizia psichiatrica sull'imputato. L'esame aveva rilevato una "soverchiante tempesta emotiva" causata dal vissuto di Castaldo. L'omicidio di Olga Matei Il delitto avvenne a Riccione il 5 ottobre di tre anni fa: Castaldo e Matei si frequentavano da circa un mese quando l'uomo, in una crisi di gelosia, strangolò Olga a mani nude e poi tentò il suicidio. Il caso fece discutere per le motivazioni della sentenza che, a ridosso dell'8 marzo, valorizzava tra gli altri elementi la perizia psichiatrica su Castaldo, secondo la quale l'imputato fu preda di una "soverchiante ...

