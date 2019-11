Caso Mps-Antonveneta | l' ex presidente Mussari condannato a 7 anni e mezzo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) È statoa 7e 6 mesi Giuseppe, exdi Monte dei Paschi. Antonio Vigni, invece, è statoa 7e 3 mesi, mentre 4e 8 mesi sono stati comminati a Gian Luca Baldassarri. Sono tutti ex vertici di Monte dei Paschi di Siena. Erano imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all’acquisizione di. I giudici hanno ancheDaniele Pirondini, ex direttore finanziario di Rocca Salimbeni a 5e 3 mesi.Disposta, inoltre, la confisca di 88 milioni.Al centro del processo, i cui atti erano stati trasmessi dalla Procura di Siena a quella di Milano per competenza nel 2015, ci sono presunte irregolarità in operazioni finanziarie che, dal dicembre 2008 al settembre 2012, sarebbero servite a occultare ...

