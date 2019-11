Caserta | bimba di 11 anni registra gli incontri e fa arrestare il prete che la molestava

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Aveva provato a raccontare la verità ai genitori ed anche ad altre persone, ma nessuno aveva voluto credere alle sue parole. Così una bambina di 11non si è persa d’animo e, per dimostrare che il parroco del paese nutriva delle attenzioni morbose su di lei, si è inventata uno stratagemma: ha utilizzato il proprio telefono cellulare perre quello che avveniva durante glicol sacerdote. Così ha potuto fornire a tutti una prova schiacciante delle molestie subite dal, don Michele Mottola, 60, che tutti a Trentola Ducenta, località in provincia diconsideravano una persona di fiducia, un amico a cui rivolgersi nei momenti di bisogno. A quel punto, inevitabile, è arrivata una denuncia nei confronti dell’uomo di Chiesa: le indagini sono andate avanti per mesi ed anno portato nelle ultime ore all'arresto del parroco, di cui si era recentemente occupata ...

