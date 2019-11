Caro X Factor | lascia stare De André e fatti i cantautori tuoi

Caro X Factor - stasera ci aspettiamo una svolta : Caro X Factor, ti scrivo per dirti che mi annoio un po’. Poche ore ci separano dal terzo live della tredicesima edizione e c’è assolutamente bisogno di una svolta. Il pubblico, sui social, ha già manifestato a colpi di tweet la nostalgia per i vecchi giudici. Oramai Manuel Agnelli, Morgan, Mika e Fedez sono un lontano ricordo. Quest’anno X Factor manca nettamente di guizzi vincenti. Solo Mara Maionchi, una ...

X Factor 13 - Nuela eliminato a sorpresa : la star di “Carote” va a casa. Mara Maionchi con gli Over punta alla vittoria : Colpo di scena. Nuela, il fenomeno delle Auditions e dei Bootcamp con i tormentoni “Carote” e “Ti voglio al mio funerale”, non ce l’ha fatta a superare gli Home Visit a Berlino e torna a casa, a Roma. Tutti e quattro i giudici hanno portato i cantanti ad esibirsi live in diversi luoghi di Berlino, accompagnati da una band dal vivo e davanti ad un pubblico. Una vera e propria prova del nove che ha mostrato i limiti evidenti di alcuni dei ...

X Factor 13 - Nuela racconta le sue “Carote” : ecco chi è il vero personaggio di questa edizione. Sarà una meteora? : Magro, occhi scuri che guardano dritto, voce profonda e lento nel parlare, quasi a scandire le parole e a mettere ordine le (mille) idee nella mente. Abbiamo incontrato Emanuele Crisanti, in arte Nuela, che sta spopolando in queste settimane, grazie all’enorme visibilità che “X Factor” gli sta regalando. In realtà Nuela ha dalla sua un carisma particolare e le sue canzoni sono surreali e paradossali, che strappano un sorriso e che ...

X Factor 13 - Nuela lancia “Ti voglio al mio funerale” : è il nuovo tormentone dopo “Carote” : dopo il boom virale dell’inedito “Carote”, che ha totalizzato già undici milioni di visualizzazioni su YouTube, Emanuele Crisanti in arte Nuela si è ripresentato sul palco dei Bootcamp di X Factor con un altro inedito ironico: “Ti voglio al mio funerale”. Il brano sta per toccare la soglia del milione di visualizzazioni, in pochissime ore, ed è già diventato un tormentone con poche e semplici parole: “Se muoio, ti voglio al mio funerale, ...

Nuela - da X Factor a Omnibus : sì a «Carote» - no al voto a 16 anni : Nuela a Omnibus Si chiama Emanuele Cristanti, ha 16 anni, ma per molti è conosciuto come Nuela, il ragazzo del tormentone Carote, presentato quest’anno alle Audizioni di X Factor. Un successo che si è subito tradotto in numeri: il video ufficiale del brano ha raggiunto su YouTube quasi 2 milioni di visualizzazioni. Chi, dunque, meglio di lui (!) per parlare della proposta di estendere il diritto di voto ai sedicenni? Il ragazzo è ...

Da «X Factor 13» a Youtube - il successo delle «Carote» di Nuela : In principio, fu Alessandro Cattelan, e furono i Broccoletti. Poi, venne Nuela e la Carote si fecero star. Il ragazzino magro che, giovedì sera, si è presentato alle audizioni di X Factor inneggiando alle «cellule eucariote», nello spazio di ventiquattro ore, è diventato un fenomeno del web. Un genio. Uno capace di prendere una verdura e farne un tormentone, di mettere in rima un sacerdote e le banconote e, finite le -ote, urlare «Armadio». ...

X Factor - il 16enne porta il suo brano intitolato “Carote” e spiazza i giudici. Sfera Ebbasta : “Hai tutta la lista della spesa…” : Dopo il debutto della nuova giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, ieri sera è andata in onda su Sky la seconda puntata di audizioni dal Pala Alpitour di Torino di X Factor (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Obiettivo: trovare i nuovi 12 talenti, protagonisti di X Factor 2019. Ospite della serata il rapper Anastasio. Il vincitore della scorsa edizione si ritrova sul palco che lo ha scoperto davanti al suo ...

Factor 13 - Sfera Ebbasta si commuove. Spunta la hit già virale sul web “Carote” e non mancano i “casi umani” : La direzione della tredicesima edizione di “X Factor”, già alla seconda puntata delle Audizioni, sembra chiara e delineata: è nella categoria Under Donne che va ricercata la nuova popstar, la vincitrice assoluta. Del resto sono sette anni che il podio del talent show di Sky Uno non si tinge di rosa: l’ultima volta è stata Chiara Galiazzo a trionfare nel 2012. I tempi sembrano maturi e anche le ugole. Sarà fortunato il giudice che si ...

«Carote» - a X Factor 2019 Nuela sforna il primo tormentone : Forse il vero X Factor è il betacarotene: nella seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019 è stato proprio l2019;inedito Carote di Nuela a conquistare la giuria, che con 4 «Sì» lo spedisce direttamente alla fase successiva dei Bootcamp. Presentato nella stessa puntata di Audizioni in cui fa capolino Anastasio, che l2019;anno scorso su quello stesso palco portava il suo inedito La fine del mondo, Nuela fa centro ...

X Factor : Nuela fa impazzire il pubblico con la sua hit demenziale 'Carote' : Ieri, giovedì 19 settembre, è andata in onda la seconda puntata delle audizioni di X Factor 2019 e anche questa volta ne abbiamo viste e sentite delle belle. Si tratta di "Carote", hit di Emanuele Crisanti in arte Nuela che ha fatto ballare sia giudici che spettatori all'interno dell'auditorium. L'autore della canzone ha soltanto sedici anni ed è già considerato un vero e proprio genio per aver realizzato un brano dal testo apparentemente ...

X Factor - Carote di Nuela conquista tutti : i giudici pazzi di Emanuele : Nuela con la canzone Carote ha conquistato X Factor 2019: i giudici pazzi di lui! Carote di Nuela è già diventato il tormentone di X Factor 2019! Nuela è il nome d’arte di Emanuele Crisanti, aspirante cantante e concorrente del talent show. Ha 16 anni, ma ha scritto una canzone apparentemente banale e senza senso […] L'articolo X Factor, Carote di Nuela conquista tutti: i giudici pazzi di Emanuele proviene da Gossip e Tv.

X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote [Video e Testo] : X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote, suo inedito, e vola direttamente ai Bootcamp [Video] Emanuele Crisanti ha solo 16 anni. Si fa chiamare Nuela e debutta a #XF13 scatenando subito l’ilarità di pubblico e giuria con il suo inedito “Carote”, la prima canzone che ha scritto. Tra tante risate, Sfera Ebbasta lo definisce un genio mentre per Samuel si tratta di avanguardia. Il commento dei giudici: Sfera Ebbasta: ...