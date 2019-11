Caos in un ristorante a Venezia | cameriere si ubriaca al lavoro e molesta i clienti

Fonte : fanpage

(Di venerdì 8 novembre 2019) Protagonista dell’episodio untunisino di quarantotto anni che durante l’orario diha iniziato a bere fino arsi per poi diventare molesto e disturbare i. È stato necessario l’intervento dei carabinieri neldiper riportare alla normalità ilprovocato dall’uomo.

romi_andrio : RT @nuova_venezia: Caos in un ristorante a Venezia, ai tavoli serve un cameriere ubriaco - notizie_venezia : La nuova Venezia: Caos in un ristorante a Venezia, ai tavoli serve un cameriere ubriaco - nuova_venezia : Caos in un ristorante a Venezia, ai tavoli serve un cameriere ubriaco -