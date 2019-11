Calcio Estero DAZN | Programma e Telecronisti 8 - 9 - 10 Novembre 2019

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 8 - 11 Novembre 2019 : Calcio Estero 11 incontri in ESCLUSIVA tra 8 e 10 Novembre 2019 PREMIER LEAGUE 6 match della 12^ giornata, con la super sfida di Anfield LIVERPOOL-MANCHESTER CITY live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (domenica, ore 17.30) BUNDESLIGA 5 incontri dell’11^ giornata d’andata, con la più classica delle sfide BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND (sabato, ore 18.30) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px ...

Calcio - Serie A : dai prossimi anni una partita di campionato si giocherà all’estero? : Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sgancia la bomba. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a lato dello Sport&Business summit, il dirigente del Calcio italiano annuncia che: “Proporremo che ci sia almeno una partita a stagione all’estero della Serie A”. Una notizia che avrebbe del clamoroso e che segnerebbe una nuova era del gioco più bello del mondo, non solo a livello italiano. Non si fanno ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 1 - 4 Novembre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie e J1 League, spicca l’anticipo Digione-PSG (venerdì alle 20:45). Da non perdere inoltre i match di Liga tra Levante-Barcellona (sabato alle 16:00), Siviglia-Atlético (sabato alle 18:30) e Real Madrid-Betis (sabato alle 21:00). E il meglio del Calcio Internazionale targato DAZN ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 2 e 3 Novembre 2019 : Calcio Estero 9 incontri in ESCLUSIVA tra il 2 e il 3 Novembre 2019PREMIER LEAGUE 6 match dell’11^ giornata, con EVERTON-TOTTENHAM live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (domenica, ore 17.30) BUNDESLIGA 3 incontri della 10^ giornata d’andata con il primo storico derby di Berlino UNION-HERTHA (sabato, ore 18.30) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 29 - 31 Ottobre 2019 : Per il Calcio internazionale, che anche durante la settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Coppa di Lega francese e EFL League Cup, da non perdere Alaves-Atlético Madrid (martedì alle 19:00) e Barcellona-Valladolid (martedì alle 21:15), Manchester City-Southampton (martedì alle 20:45), Liverpool-Arsenal (mercoledì alle 20:30) e Chelsea-Manchester United (mercoledì, alle ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 25 - 27 Ottobre 2019 : Calcio Estero 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 25 e il 27 Ottobre 2019PREMIER LEAGUE 5 match della decima giornata, con la super sfida di Anfield: LIVERPOOL-TOTTENHAM (domenica 27 Ottobre, ore 17.30) Sabato, alle 13.30, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite: MANCHESTER CITY-ASTON VILLA BUNDESLIGA 5 incontri della nona giornata d’andata <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;"...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 25 - 28 Ottobre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie, Championship inglese e CSL, spiccano Atletico Madrid-Athletic Bilbao (sabato alle 21:00) e PSG-Marsiglia (domenica alle 21:00). Mentre in Spagna i colchoneros...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 18 - 21 Ottobre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, EFL Championship, MLS e J1 League giapponese, spiccano Nizza-PSG (venerdì alle 20:45), Eibar-Barcellona (sabato alle 13:00), Atletico Madrid-Valencia (sabato alle 16:00) e Maiorca-Real...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 18 - 21 Ottobre 2019 : Calcio Estero 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 18 e il 21 Ottobre 2019PREMIER LEAGUE 5 match della nona giornata, con il “Derby d’Inghilterra” MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (domenica 20 Ottobre, ore 17.30) BUNDESLIGA 5 incontri dell’ottava...

Calciomercato - dall’estero si scatenano su Juve e Inter : svincolati per Fiorentina e Samp : Il Calciomercato non è ufficialmente aperto ma le dirigenze si muovono in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno per rinforzare le rose. Nelle ultime ore diversi movimenti che riguardano i club del campionato di Serie A ma non solo, operazione anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Fiorentina – Il club viola si prepara a piazzare un altro colpo ‘alla Ribery’, nel mirino un altro ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 4 - 6 Ottobre 2019 : Calcio Estero 12 incontri in ESCLUSIVA tra il 4 e il 6 Ottobre 2019PREMIER LEAGUE 6 match dell’ottava giornata, uno live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q BRIGHTON-TOTTENHAM BUNDESLIGA 6 incontri della settima giornata d'andata Tra Premier League e Bundesliga...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 4 - 7 Ottobre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Championship, spicca la sfida al vertice della Liga tra il Real Madrid di...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 27- 30 Settembre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, MLS e J1 League, spicca il primo derby madrileño della stagione tra...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 27 - 30 Settembre 2019 : Calcio Estero 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 27 e il 30 Settembre 2019PREMIER LEAGUE 5 incontri in diretta della settima giornata Lunedì super “Monday Night” a Old Trafford: MANCHESTER UNITED-ARSENAL live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q BUNDESLIGA 5 incontri della sesta giornata d'andata <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;"...