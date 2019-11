Calabria | cercano armi ma trovano opere d’arte

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Stefano Damiano I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 64enne originario di Soriano Calabro Dovrà rispondere del reato di ricettazione e di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato il 64enne, originario di Soriano Calabro, che è stato trovato in possesso di alcuned'arte di particolare valore storico, artistico ed ecclesiastico. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatoriche, nel corso della giornata di ieri, mentre effettuavano una perquisizione domiciliare per la ricerca dinell’abitazione dell’uomo, sono entrati all’interno di una rimessa di sua proprietà trovandosi davanti agli occhi alcune imponenti e vistose statue in marmo bianco e rosa. I militari della stazione di Soriano Calabro, piccolo centro in provincia di ...

