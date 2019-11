Cagliari | lo pestano e lo accoltellano per 25 euro | presi 2 magrebini

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Federico Garau Gli stranieri, entrambi pregiudicati, sono finiti dietro le sbarre del carcere di Uta: il 31enne Isbai era già stato raggiunto da decreto di espulsione, mai ottemperato Aggredito e accoltellato nei pressi del palazzo della Regione dida due stranieri, per questo motivo la vittima, un 49enne di Quartu Sant'Elena, è finito al pronto soccorso. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte dello scorso martedì in via Sardegna, all'angolo con via Porcile, nel problematico quartiere della Marina. Numerose le segnalazioni inoltrate alle forze dell'ordine da parte dei residenti che hanno assistito al pestaggio, allarmati dalle grida dei coinvolti nella colluttazione. Quando gli uomini della questura disono giunti sul posto indicato, il 49enne, pur sanguinante e col volto tumefatto per i colpi ricevuti, stava tentando di recuperare ciò che gli ...

