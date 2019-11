Brasile | giudice ordina la scarcerazione di Lula L’ex presidente lascia il penitenziario

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ilbrasiliano Danilo Pereira Jr, del tribunale penale federale di Curitiba, ha accolto la richiesta della difesa delLuiza Inacioda Silva per la suae lo ha autorizzato are la prigione di Curitiba, dove sta scontando la sua pena dall’aprile del 2018. L’exhato ilgià nella giornata di venerdì. La base della decisione è stata una pronuncia della Corte Suprema che ha con 6 sì e 5 no ha annullato una precedente sentenza che richiede che i criminali condannati vadano in prigione dopo aver perso il primo appello. La decisione prevede quindi che un imputato possa essere privato della libertà solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi possibili. Il voto decisivo è stato quello deldel massimo tribunale brasiliano, Antonio Dias Toffoli. La sentenza ha aperto la strada alladell’ex ...

repubblica : Brasile: Lula è libero, il giudice accetta la richiesta della difesa [aggiornamento delle 20:45] - Agenzia_Ansa : #Brasile: giudice ordina scarcerazione, #Lula è libero #ANSA - sputnik_italia : Brasile, giudice ordina scarcerazione dell'ex presidente Lula da Silva -