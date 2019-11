Brasile | giudice ordina la scarcerazione dell’ex presidente Lula

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ilbrasiliano Danilo Pereira Jr, del tribunale penale federale di Curitiba, ha accolto la richiesta della difesaLuiza Inacioda Silva per la suae lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove sta scontando la sua pena dall’aprile del 2018. La base della decisione è stata una pronuncia della Corte Suprema che ha con 6 sì e 5 no ha annullato una precedente sentenza che richiede che i criminali condannati vadano in prigione dopo aver perso il primo appello. La decisione prevede quindi che un imputato possa essere privato della libertà solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi possibili. Il voto decisivo è stato quello deldel massimo tribunale brasiliano, Antonio Dias Toffoli. La sentenza ha aperto la strada alladell’exbrasiliano oltre che di circa 5mila detenuti.in precedenza, ...

repubblica : Brasile: Lula è libero, il giudice accetta la richiesta della difesa - sputnik_italia : Brasile, giudice ordina scarcerazione dell'ex presidente Lula da Silva - nhanguyen789 : RT @ROBZIK: Precisazione: dopo una sentenza della Corte Suprema del Brasile, un giudice ha ordinato la scarcerazione dell’ex presidente bra… -