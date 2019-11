BORSA ITALIANA OGGI Chiusura a +0 | 13% | Ubi Banca a -4 | 84% | 8 novembre 2019

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 8 novembre 2019)news. Piazza Affari chiude la seduta in rosso. Sul listino principale bene Enel, A2a e Terna. Male invece Ubi

zazoomblog : Borsa Italiana oggi- Ubi Banca a -42% Telecom Italia a +21% 8 novembre 2019 - #Borsa #Italiana #oggi- #Banca - giulio_marcon : RT @UgoCianetti: Alabama 1955? No, Alessandria 2019. «Qui non ti siedi». Una signora italiana poggia la borsa sul sedile del bus e lascia… - Affaritaliani : Lunghi, Borsa Italiana Quotazione in Borsa permette una governance salda -