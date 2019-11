Birra | arriva in Italia Lagunitas Sucks | bionda stagionale degli States

Arriva il cartone per la pizza fatto con gli scarti della Birra - 100% compostabile : Dove si butta il cartone per la pizza? Una domanda che sicuramente ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita, nel tentativo di orientarsi tra i vari contenitori dei rifiuti del proprio condominio. Risposta: di sicuro non nella carta, in quanto le macchie di olio, pomodoro e via dicendo non consentono al cartone di essere riciclato come un qualsiasi foglio. Rimarrebbe dunque la triste strada del rifiuto indifferenziato. Ma ...