BioWare ha chiesto ai fan cosa vorrebbero per il futuro di Mass Effect

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ieri, 7 novembre, si è celebrato l'N7 Day, ovvero la giornata dedicata alla serie di. Quest'anno le celebrazioni sono state un po' sottotono, vista la mancanza di notizie suldella serie, maha festeggiato lo stesso la ricorrenza, invitando i fan a parlare di quello chein. In questo momento, come saprete, la serie sembra essere "in pausa", soprattutto dopo le deludenti performance dell'ultimoAndromeda. Mavuole tenere in vita la serie sci-fi RPG e, questo, è qualche lo studio ha già detto.Leggi altro...

