Biglietti in prevendita per i concerti di Giusy Ferreri dopo Momenti Perfetti

Biglietti in prevendita per il concerto degli Iron Maiden a Bologna nel 2020 : Già annunciato come evento del prossimo Sonic Park, l'unico concerto degli Iron Maiden a Bologna - e in Italia - si terrà il prossimo 20 luglio. Bruce Dickinson e i suoi sono quindi pronti a tornare nel nostro paese per un nuovo live che farà parte del programma della manifestazione all'Arena Parco Nord. I Biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club IronMaiden.com a cominciare dalle 10 dell'11 novembre, mentre per la ...

Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Red Hot Chili Peppers a Firenze nel 2020 per un unico concerto in Italia nell'ambito di Firenze Rocks. Lo annuncia Live Nation Italia oggi svelando l'unico appuntamento live Italiano dei Red Hot Chili Peppers atteso per il prossimo anno. Il 13 giugno 2020 la band sarà alla Visarno Arena di Firenze al Parco delle Cascine. Dopo l’annuncio di Green Day e Weezer, Firenze Rocks arruola per la prossima edizione i Red Hot Chili Peppers per quel ...

Biglietti in prevendita per Il Volo all’Arena di Verona e a Taormina nel 2020 - 2 concerti speciali per i 10 anni di carriera : Il Volo all'Arena di Verona e a Taormina nel 2020, per due concerti in location magiche. 2 milioni di dischi venduti, 220 milioni di streaming sulle piattaforme online, oltre 500 milioni di views e più di 1 milioni di iscritti sul canale ufficiale YouTube per Il Volo che festeggiano nel 2020 10 anni di carriera con il Best of in uscita venerdì 8 novembre. 10 Years è il best of de Il Volo che racchiude il meglio dei primi 10 anni di ...

Biglietti in prevendita per il concerto dei Deep Purple a Bologna a luglio 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto dei Deep Purple a Bologna, primi headliner annunciati per la prossima edizione del Sonic Park che si terrà nel 2020 all'Arena Parco Nord del capoluogo emiliano. La data scelta per la calata del gruppo di Smoke On The Water è quella del 6 luglio. I Biglietti sono disponibili a cominciare dalle 11 del 31 ottobre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita, quindi, la consegna ...

Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 - da Milano a Roma : Biglietti in prevendita per la star di Violetta : Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 per tre concerti in programma da nord a sud della penisola. La star di Violetta torna in concerto in Italia per tre live imperdibili in programma nei primi mesi del 2020. I biglietti per i tre spettacoli saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 29 ottobre. Le tre tappe fanno parte della leg europea del Quiero Volver Tour di TINI che avrà inizio proprio con i concerti in programma nella ...

Carlos Santana a Bologna - un unico concerto in Italia nel 2020 : Biglietti in prevendita : Carlos Santana in Italia, per un unico concerto a Bologna, nel 2020. La location è quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Vincitore di 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, chitarrista di fama mondiale inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana sarà in concerto in Europa in occasione del tour mondiale Miraculous 2020 World Tour che la prossima primavera lo porterà anche nella penisola. Una la data attesa in Italia: ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Salmo a San Siro a giugno 2020 : Il concerto di Salmo a San Siro è l'unica data italiana del rapper sardo dopo il tour mondiale che avvierà il 16 marzo del 2020 e con date che terrà lungo tutto il continente. Lo spettacolo è previsto per il 14 giugno, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. I Biglietti sono già in prevendita e saranno consegnati secondo le modalità abituali, con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Annunciati i concerti di Claudio Baglioni in versione classica alle Terme di Caracalla di Roma : info e Biglietti in prevendita : A sorpresa, sono Annunciati i concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla. Il cantautore Romano è quindi pronto a tornare nella dimensione live ma a una condizione diversa, quella della presenza dell'orchestra che restituirà i suoi brani più celebri in versione classica, in un modo che i suoi numerosi fan non hanno ancora avuto modo di sentire. Il progetto live s'intitola Dodici Note e dodici saranno anche i concerti che terrà alle ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Raf e Umberto Tozzi nei teatri : Sono ufficiali i concerti di Raf e Umberto Tozzi nei teatri, dopo che hanno concluso il tour congiunto all'Arena di Verona con un grande concerto che ha raccolto sotto il palco oltre diecimila persone. Gli appuntamenti con i live si rinnovano per una nuova serie di concerti che i due artisti terranno nei teatri, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 16 del 23 ottobre. Come ...

Biglietti in prevendita per System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano : System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano. La rassegna musicale svela oggi due dei nuovi ospiti in programma per il prossimo anno. Dopo l’annuncio di Billie Eilish, che per la prima volta si esibirà come headliner in occasione di un festival italiano, giungono oggi due nuovi nomi in rassegna. Si tratta di System Of A Down e Korn, attesi in Italia per un'unica serata nel 2020. Il concerto si terrà al MIND – Milano Innovation District ...

Doppio concerto di Avril Lavigne a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per la seconda data al Lorenzini District : Saranno due i concerti di Avril Lavigne in programma a Milano nel 2020. Inizialmente ne era previsto uno al Fabrique, poi sostato al Lorenzini District per consentire ai fan di acquistare ulteriori biglietti per accedere allo spettacolo. In seguito alla grande richiesta dei ticket d'ingresso, l'evento ora raddoppia. Una nuova data italiana del tour di Avril Lavigne si aggiunge oggi. L’artista canadese si esibirà il 16 marzo ma anche il 15 ...

Biglietti per Lana Del Rey a Verona il 9 giugno - in prevendita dal 23 ottobre per l’unico concerto italiano : Come aveva già anticipato GianMarco Mazzi appena una settimana fa, è ufficiale il concerto di Lana Del Rey a Verona il 9 giugno 2020, sul palco dell'Arena, per l'unica data italiana del nuovo Norman Fucking Rockwell! Tour dedicato all'omonimo album. La cantautrice è già in tour negli Stati Uniti da settembre, per presentare i brani del suo lavoro discografico più maturo ed apprezzato dalla critica (qui la nostra recensione), nonché un grande ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Nick Cave in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Nick Cave, che torna in Italia con i Bad Seeds dopo il rilascio dell'ultimo album Ghosteen. Gli spettacoli sono in programma per il 9 giugno al Mediolanum Forum di Assago e l'11 giugno alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. La consegna dei tagliandi di ingresso è assicurata secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno dei Pesci - info e Biglietti in prevendita : Sono annunciati i Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno Dei Pesci. Il cantautore romano tornerà quindi sul palco dopo i due live conclusivi in programma per la fine del mese di novembre a Milano e il 20 dicembre a Roma. Antonello Venditti si esibirà il 15 gennaio al Modigliani Forum di Livorno, mentre il 29 gennaio sarà al PalaInvent di Jesolo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla ...