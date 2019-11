Biglietti aerei a 500 euro per Natale | Cancelleri annuncia tariffe sociali per i siciliani

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 8 novembre 2019)per iche devono viaggiare per studio o per lavoro. Lo hato il vice ministro per le Infrastrutture e Trasporti Giancarlo. Il sottosegretario hato la presentazione di un emendamento alla prossima legge di bilancio. Per tornare in Sicilia voli a 500L’annuncio giunge nei giorni in cui impazza sul web la protesta dei pendolariche, in vista delle festività natalizie, stanno iniziando a prenotare il volo di ritorno a Palermo e Catania. La sorpresa però è stata amara visto che, dopo l’addio di Vueling agli aeroporti, sarebbe iniziata una corsa all’aumento dei vettoricon prezzi che hanno superato le 500. Un vero e proprio salasso per studenti e lavoratori che dovranno puntare su altri mezzi di trasporto, certamente meno comodi e veloci, per poter tornare a casa e per poter festeggiare in famiglia le ...

