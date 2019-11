Biden non convince | si scalda Bloomberg Ma la domanda resta | chi lo batte | Trump?

Un anno per trovare l'anti-Trump. Dem nel guado : Biden in pole (ma non sfonda) - rispunta Hillary? : Tra un anno esatto conosceremo il nome del 46esimo presidente degli Stati Uniti. Sapremo se sarà un Trump bis o un governo democratico a guida ancora incerta. Sono 17 i candidati ancora in lista per le primarie democratiche, in una sfida che finora non è riuscita ad appassionare né a far emergere il candidato di punta. In prima linea restano i tre settantenni veterani della politica - Joe Biden (76 anni), Bernie Sanders (78) ...

Ucraina. Biden - tv non invitino Giuliani : 02.25 Joe Biden scrive ai big della tv Usa e chiede di non invitare più Rudy Giuliani, il legale personale di Trump, ai loro programmi per discutere dell' Ucrainagate. L'accusa all'ex sindaco di New York è di gettare fango sulla famiglia del candidato democratico alla Casa Bianca per conto del presidente Trump. La missiva è firmata dai responsabiLi della campagna dell'ex vicepresidente americano ed è stata inviata ai ceo di Abc, Cbs, Nbc, Cnn ...

Usa - democratici preparano un comitato per impeachment Trump dopo scandalo Ucraina. Biden : “Unica via se non consegna documenti” : Un comitato per proporre l’impeachment di Donald Trump. È la possibilità sulla quale stanno lavorando i democratici statunitensi in Congresso, che si incontreranno questa sera alle 22 ore italiane, dopo lo scandalo sull’Ucraina. Il presidente americano, infatti, avrebbe chiesto all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky di indagare su Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la nomination ...