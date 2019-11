Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Beverly90210 nonpiù in tv. A dare l’annuncio è stata la Fox, produttrice, che in una nota ha spiegato che non si farà più iltvdegli anni ’90. Dopo il grande entusiasmo che aveva suscitato la notizia del reboot, accompagnata dalla messa in onda lo scorso luglio di una puntata speciale con tutti i protagonisti, ora è arrivata la marcia indietro. Niente più Kelly, né Brenda. E niente più Donna insomma. “Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una dellerete. Un profondo ringraziamento e rispetto va a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jannie, Shannen e Tori che, insieme all’intera squadra, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo, tanto inventivo e nostalgico“, si è legge nella nota diffusa da Fox che spiega come Beverly Hill 90210, ...

FQMagazineit : “Beverly Hills 90210” non torna più: cancellato il revival della serie tv cult. Ecco perché - TutteLeNotizie : “Beverly Hills 90210” non torna più: cancellato il revival della serie tv cult. Ecco perché - Noovyis : (“Beverly Hills 90210” non torna più: cancellato il revival della serie tv cult. Ecco perché) Playhitmusic - -