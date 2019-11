Berlino | al di là del muro Andata e ritorno 30 anni dopo

L’Europa del 2019 ha muri lunghi più di 6 volte quello di Berlino : (Foto: Getty Images) Sono passati 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, evento che aprì la strada alla riunificazione della Germania e alla fine della Guerra fredda, eppure nelL’Europa contemporanea sono stati costruiti altri muri, e nemmeno di poco conto in termini quantitativi. Secondo un rapporto del Transnational Institute, questo è avvenuto soprattutto negli ultimi cinque anni, quando la crisi migratoria ha toccato il suo picco e gli ...

Muro Berlino : Zaia - 'la forza della libertà fu inarrestabile' : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - “Il popolo che cerca la sua libertà e lotta per il suo futuro ha una forza inarrestabile. Ce lo ricorda la caduta del Muro di Berlino, che per 28 anni divise i popoli della Germania. Il 9 novembre di 30 anni fa accadde una rivoluzione pacifica. Fu come un potente big ba

Trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e molti muri ancora da abbattere : In queste ore di celebrazione del trentennale dal crollo del muro che divideva la città tedesca e il mondo in due blocchi, mi tornava alla mente il discorso di Kennedy nel 1963 giacché in modo certo retorico ma in realtà molto logico esplicitava il carattere fallimentare della cortina di ferro.“Ci sono molte persone al mondo che non capiscono, o che dicono di non capire quale sia la grande differenza tra il mondo ...

Muro Berlino : Zaia - ‘la forza della libertà fu inarrestabile’ : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Il popolo che cerca la sua libertà e lotta per il suo futuro ha una forza inarrestabile. Ce lo ricorda la caduta del Muro di Berlino, che per 28 anni divise i popoli della Germania. Il 9 novembre di 30 anni fa accadde una rivoluzione pacifica. Fu come un potente big bang: ragazzi poco più che diciottenni salirono su quel Muro, lo scavalcarono e lo abbatterono, dopo che per anni esperti di ...

I vescovi della Ue : “A 30 anni da Berlino abbiamo imparato che costruire muri non è la soluzione” : "È innegabile che le ideologie, un tempo alla base della costruzione del muro, non sono del tutto scomparse in Europa e sono ancora oggi presenti, seppur in forme diverse": con queste parole i vescovi della Commissione degli episcopati dell'Unione europea (Comece) si preparano al 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino.Continua a leggere

Caduta del Muro di Berlino - viaggio in barca sul fiume che divideva la Germania 30 anni dopo : La Caduta del Muro di Berlino avveniva il 9 novembre di 30 anni fa. Marzio G. Mian e il fotografo Massimo Di Nonno hanno viaggiato lungo il fiume Elba che divideva le due Germanie per incontrare le persone che hanno vissuto sui due lati dello strappo. Perché la Caduta del Muro di Berlino del 1989 non è ancora riuscita a sanare completamente la frattura. Dal servizio realizzato per GQ, Massimo Di Nonno e Marzio G.Mian hanno tratto un ...

A trent'anni dalla caduta del muro - Berlino si veste a festa : Il 9 novembre del 1989 fu un giorno storico e indimenticabile che cambiò le sorti di milioni di tedeschi dell’Est, portò alla riunificazione della Germania, ridisegnò l’Europa e contribuì fortemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. E’ la data della caduta del muro di Berlino, quel muro di cemento, di fili spinati, di torrette, che dall’agosto del 1961 separava una città, ...

