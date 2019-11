Bentley Flying Spur | lusso alla british Ecco la nuova generazione – FOTO

Bentley Flying Spur - Al volante della nuova generazione dellammiraglia inglese : Con la Bentley Flying Spur cè spazio per stupirsi. E già questo non è poco. Se sommi il marchio, le quattro porte e quel gusto per la tradizione che soltanto gli inglesi sanno avere, la conclusione parrebbe infatti scontata: sono seduto nel posto sbagliato. Nel senso che, per capire questauto, dovrei essere mollemente adagiato nella zona posteriore piuttosto che, come sono, al posto di guida. Invece no, va bene (anche) così, perché in occasione ...