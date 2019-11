Ben Affleck protagonista del prossimo film di Robert Rodriguez

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Niccolò Sandroni Bennon sembra volersi fermare nonostante gli scandali e gli insuccessi. Il suosarà un intenso thriller diretto daBentornadi unper la regia di, si chiama Hypnotic ed è un thriller inteso, il genere di storie in cui da sempre l’attore mostra il meglio di sé. Tolto il costume di Batman per Bencontinuano gli impegni. La sua carriera, nonostante lo scarso successo come Uomo pipistrello, sembra proseguire a gonfie vele, resistendo anche alla recente ricaduta nell’alcol dopo il periodo di riabilitazione. Questa volta saràdi un thriller in cui vestirà i panni di un detective alle prese con una serie di furti impossibili che si concentrano su beni di lusso. La sua vita sarà scossa non soltanto dal lavoro ma anche dalla scomparsa della figlia, finendo anche ...

M83540884 : La mossa in cui si tuffa a pancia in giù sull'asfalto è da Oscar Per fermarlo ci vuole Ben Affleck #Adrian - Think_movies : Ben Affleck sarà il protagonista del nuovo film di Robert Rodriguez - Screenweek : #Hypnotic #BenAffleck protagonista del nuovo film di #RobertRodriguez L'attore sarà un detective alle prese con la… -