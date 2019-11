Beffa Roma al 94' | il Moenchengladbach vince 2-1

Europa League : Lazio e Roma Beffate 2-1 allo scadere. Qualificazione appesa a un filo per i biancocelesti : Immobile illude al 7’, pari di Forrest al 38’. Sigillo di Ntcham allo scadere ed è festa Celtic all’Olimpico. A Moenchengladbach giallorossi battuti al 95’ da un gol di Thuram dopo un’autorete e il pari di Fazio

