Basket - Serie A 2019-2020 - 8a giornata : spiccano Venezia-Sassari e Virtus Bologna-Treviso : Venezia–Sassari e Virtus Bologna–Treviso sono le partite di cartello del calendario dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020. Al Palasport Taliercio alle 20.45 di domenica si disputerà quello che è indubbiamente il big match di giornata tra Umana Reyer e Banco di Sardegna. Si tratta di un nuovo atto della rivalità tra le due squadre: negli ultimi playoff scudetto hanno vinto in sette intensissime partite i lagunari di Walter De ...

Calendario Serie A Basket : orari - programma - tv e streaming dell’ottava giornata (9-11 novembre) : Sopraggiunge il weekend e, accantonate le emozioni delle coppe europee, ci si rituffa nel campionato italiano di basket. Tra domani e lunedì, infatti, si dipanerà il programma dell’ottava giornata della Serie A 2019-2020. Come di consueto, otto i match previsti da Calendario: su tutti, spicca sicuramente la sfida tra Venezia e Sassari, remake della finale scudetto dello scorso anno. Ad osservare il turno di riposo sarà ...

Basket femminile - le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1. Crudo e Consolini sugli scudi - molto bene anche Kacerik e Baldelli : Al termine della quinta giornata di Serie A1, che vede la coppia Ragusa-Venezia in testa e la sola Battipaglia ancora a quota zero vittorie, c’è un gruppo italiano un po’ particolare e variegato che si è fatto notare lungo le sette partite giocate. Andiamo a scoprire con precisione nomi, numeri e fatti. Classe ’95, da questa stagione al Geas Sesto San Giovanni, Sara Crudo sta ritrovando un’ottima fiducia dopo esser stata molto ...

Basket : Virtus Bologna in Fiera per cinque partite - pronta per la Serie A l’arena da quasi 9000 posti : Ci sarà una novità non di poco conto, almeno in via temporanea, per l’impiantistica del Basket italiano dal 10 novembre al 29 dicembre. La Virtus Bologna, infatti, lascerà, almeno per la Serie A, il PalaDozza per approdare, per questo periodo di tempo limitato, alla Fiera, e precisamente nel suo padiglione numero 30. L’impianto, come ha tenuto a precisare nella conferenza stampa di presentazione odierna l’amministratore ...

Basket - i migliori italiani della 7a giornata di Serie A. Moraschini - Tessitori e il duo Laquintana-Abass in primo piano : La settima giornata si mostra un po’ più ricca delle ultime in merito alla produzione del blocco degli italiani in Serie A. Molti, infatti, sono stati i nostri giocatori capaci di incidere in maniera importante nelle partite giocate tra sabato e ieri. In termini di valutazione, il migliore è Riccardo Moraschini, per il quale va fatto notare che, nonostante sia rimasto fuori dai 12 con il Barcellona, non sia stato minimamente scalfito dalla ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Cantù stravince il derby - serata da dimenticare per Cremona : L’Acqua San Bernardo Cantù espugna Cremona e fa suo il derby lombardo, posticipo della settima giornata della Serie A di Basket. Prova molto convincente quella offerta dai ragazzi di Pancotto, che hanno comandato la partita fin dai primi istanti, non permettendo mai alla Vanoli di rientrare in partita. Con questa vittoria Cantù porta il suo bilancio in parità (3 vinte e 3 perse), mentre Cremona appesantisce il passivo (2 vinte e 4 ...

Serie A Basket – Trieste ko contro Pistoia : sorridono Cremona e Brescia : Risultato amaro per Trieste e Cantù: i risultati della settima gioranta di Serie A di Basket Una settima giornata di Serie A di Basket ricca di match. Dopo la settima vittoria concsecutiva della Virtus Bologna, che si conferma in vetta alla classifica, festeggia anche Pistoia per il successo contro Trieste. I padroni di casa hanno trionfato col punteggio di 76-72, trascinati dai 21 punti di Salumu. Bene anche Treviso, che ha mandato al ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : Pistoia lascia Pesaro sola all’ultimo posto - Brescia espugna il PalaDozza sponda Fortitudo Bologna : Si è concluso un segmento importante di incontri della settima giornata della Serie A 2019-2020. Cambiano, in particolare, le cose nella coda della classifica, con l’OriOra Pistoia che batte Trieste e si schioda da quota zero punti, dove rimane invece Pesaro dopo la sconfitta contro Treviso. Brescia, invece, riesce a passare al PalaDozza versione Fortitudo. Andiamo a vedere l’andamento dei match. ORIORA Pistoia-PALLACANESTRO TRIESTE ...

