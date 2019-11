Barbara D’Urso | la foto senza trucco lascia tutti esterrefatti Eppure è proprio lei

“Barbara stai male?” - poi l’annuncio della D’Urso in diretta tv : “Ecco cosa mi succede” : Impossibile nascondere qualcosa al pubblico di Barbara D’Urso: si accorgerebbero di tutto, anche di un piccolo cambiamento di voce. Lei, la Barbarona nazionale è molto amata dal pubblico ogni giorno tiene alto lo share con il suo Pomeriggio Cinque. Nelle ultime ore è tornata al centro del gossip, perchè mostratasi al quanto sofferente nel corso dell’ultima puntata del suo programma pomeridiano, a causa di un problema alla bocca. Lo stato di ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D’Urso s’infuria : “Da me non vieni più” : Barbara d’Urso rimprovera un paparazzo in diretta a Pomeriggio 5 A Barbara d’Urso è toccato l’arduo compito di gestire uno dei talk più difficili di Pomeriggio Cinque. La bella conduttrice partenopea ha dovuto placare un accesso scontro tra Alex Fiumara e Gaetano Arena. Il paparazzo ha minacciato l’ex concorrente del Grande Fratello, suggerendo al ragazzo di essere grato che non si trovi in studio con lui altrimenti ...

Pomeriggio 5 - Paolo Brosio : “La santità non è trombare”. Barbara D’Urso lo rimprovera : “Non fare il cretino” : Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 è andato in scena un acceso dibattito sul tema del celibato imposto ai preti cattolici. Ospiti in studio c’erano Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio che non se le sono mandate a dire. “Il prete fa la promessa di celibato, il frate francescano fa promessa di castità, punto!“, ha incalzato Brosio in difesa delle tradizioni cattoliche. “Il Vangelo non dice nulla su questo ...

“Non fare il cretino…”. Poi boom! Furia Barbara D’Urso. La frase di Paolo Brosio la manda fuori di testa : Puntata davvero molto movimentata quella che è andata in onda su Canale 5. Durante la trasmissione ‘Pomeriggio 5’ condotta da Barbara D’Urso, si è parlato di un argomento spinoso e molto delicato, ovvero la possibilità che i sacerdoti possano sposarsi. Quindi, la discussione si è incentrata sul celibato imposto a questi uomini della Chiesa. Il dibattito ha visto come protagonisti soprattutto Paolo Brosio e Cecchi Paone. Il primo ha detto: “Il ...

Barbara D’Urso striglia Paolo Brosio : stizzita - gli mette un freno : Barbara d’Urso striglia Paolo Brosio a Pomeriggio 5: la conduttrice stizzita mette un freno al giornalista Lo studio di Pomeriggio 5 si è accesso durante la puntata del 5 novembre. A tenere banco la discussione sul celibato imposto ai preti. Particolarmente agitato Paolo Brosio che, a un certo punto, si è pure preso una strigliata […] L'articolo Barbara d’Urso striglia Paolo Brosio: stizzita, gli mette un freno proviene da ...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso sbotta con un’ospite : “Che esempio dai?” : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque sprona una sua ospite: “Ritorna in te!” Barbara d’Urso, sul finire della prima parte di Pomeriggio 5, ha fatto una lunga chiacchierata con una cantante napoletana che da 2 anni è vittima di uno stalker su facebook (al momento lui è agli arresti domiciliari). A scrivere alla conduttrice è stata la figlia per metterla a conoscenza di questa brutta vicenda che sta vivendo sua madre. Un vero ...

Ascolti Barbara D’Urso : Live soffre anche di lunedì. Montalbano leader : Live Non è la d’Urso, Ascolti di ieri: Barbara perde anche di lunedì contro Montalbano Da due settimane Live – Non è la d’Urso si è spostato nella serata più importante del palinsesto televisivo (il lunedì, ndr) e Barbara d’Urso ha preso dunque il posto del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che è stato spostato a gennaio. Il lunedì, come sappiamo, è la serata con la più alta platea ai fini Auditel, nonostante ...

Floriana Secondi e il video a luci rosse - la ex gieffina vuota il sacco da Barbara D’Urso. La verità sorprende tutti : Anche voi avete sentito parlare del video a luci rosse che vedeva protagonista la ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi? Ebbene, non è vero nulla. È stata la stessa Floriana Secondi a raccontarlo a Live – Non è la D’Urso nella puntata andata in onda lunedì 4 novembre 2019. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto mentre era ospite di Barbara D’Urso. Il video sarebbe ...

Barbara D’Urso blocca il marito di Delia Duran : “Non te lo permetto!” : Marco Nerozzi rimproverato da Barbara d’Urso a Live: “Non puoi dire certe cose” Barbara d’Urso ha deciso di ospitare, seppur in collegamento, Marco Nerozzi, marito di Delia Duran. Sì perché nonostante la modella sia impegnata da qualche anno con Alex Belli, non ha mai ufficialmente divorziato dall’uomo che tempo fa decise di sposare. Marco, prima di chiudere il collegamento con Live Non è la d’Urso ha ...

Rocco Pietrantonio da Barbara D’Urso gela la Bramieri : “Mi imbarazza” : Lucia Bramieri ospite dalla d’Urso si dichiara per Rocco Pietrantonio: la reazione di lui La puntata appena terminata di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso è stata decisamente esplosiva. Cos’è successo? Ci sono state diverse rivelazioni e polemiche che hanno infiammato il pubblico in studio e quello a casa. Ma non è finita qua perchè anche Lucia Bramieri ha fatto molto discutere per via della sua dichiarazione d’amore per ...

Paola Caruso crolla a Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso la consiglia sul figlio : Paola Caruso scoppia in lacrime a Pomeriggio 5 parlando dell’ex: arriva il consiglio di Barbara d’Urso sul figlio Nel salotto di Pomeriggio 5 è sbarcata nuovamente Paola Caruso. Si è parlato ancora del suo ex Francesco, che non ha mai riconosciuto Michelino, il figlio della showgirl. L’ex Bonas di Avanti un Altro, nonostante il sostegno […] L'articolo Paola Caruso crolla a Pomeriggio 5: Barbara d’Urso la consiglia ...

Furia Massimo Giletti - succede in diretta. E Barbara D’Urso finisce sotto accusa : Il 28 marzo di quest’anno il cantautore Tony Colombo e Tina Rispoli si sono uniti in matrimonio. Le sue nozze con la vedova del boss ucciso dalla camorra, Gaetano Marino, continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche a distanza di diversi mesi. Ricorderete infatti che i due sono stati anche ospiti di Barbara D’Urso. Durante la trasmissione andata in onda su Canale 5 raccontarono il loro punto di vista e si dichiararono ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti attacca Barbara D’Urso : “Ma a che gioco gioca questa televisione?” : Il discusso matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino il boss ucciso dalla Camorra, è stato al centro del talk show della domenica di La7 “Non è l’Arena”. Sull’onda dell’inchiesta di Fanpage “Camorra Entertainment”, Massimo Giletti ha cercato di far chiarezza su ombre e luci legate ai due sposini. È emerso che Tina Marino non poteva non sapere chi fosse il marito, come più ...

“Basta!”. Barbara D’Urso - le critiche dopo quelle lacrime a Domenica Live : Si torna a parlare di Mauro Marin, l’ex concorrente del Grande Fratello con problemi psichici che dopo essere stato ricoverato in psichiatria, ha ritrovato la serenità. E soprattutto ha ritrovato suo figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni. La vicenda è intricata, ma oggi, la cosa più importante, è che il vincitore del Grande Fratello 10 sta meglio ed è pronto a ricoprire il suo ruolo di padre nel migliore dei modi. Ma partiamo con ...