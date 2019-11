Bambina di 1 anno cade al nido e finisce in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019)dal lettino delcomunale ein. La protagonista dello sventurato episodio, per fortuna senza conseguenze gravi, è unadi appena unche, a seguito del rovinoso tonfo, è stata subito trasportata al pronto soccorso pediatrico. Una tragedia sfiorata per un soffio. E una grandissima paura per i genitori della piccola che, subito dopo la telefonata del dirigente scolastico, si sono precipitati alcomunale di Bologna per appurare le condizioni della figlioletta. Ma, nonostante le lesioni riportate nella la caduta, non è mai stata in pericolo di vita.Stando a quanto scrive l'edizione odierna de Il Resto del Carlino, i fatti sono occorsi verso fine ottobre, in una scuola comunale alla periferia est del capoluogo emiliano che accoglie 60 bambini in età compresa tra i 3 mesi ei i 36. Erano pressapoco le ore 3 del pomeriggio quando, durante il risveglio ...

EDabizzi : RT @tartaro7: Leggo che ad #Alessandria, su un #autobus, una signora sulla sessantina ha apostrofato con un 'No, tu qui non ti siedi' una b… - LiberaMil : RT @tartaro7: Leggo che ad #Alessandria, su un #autobus, una signora sulla sessantina ha apostrofato con un 'No, tu qui non ti siedi' una b… - dom___72 : RT @tartaro7: Leggo che ad #Alessandria, su un #autobus, una signora sulla sessantina ha apostrofato con un 'No, tu qui non ti siedi' una b… -