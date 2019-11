Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019)? Allora non potete perdervidi animazionedel regista due volte premio Oscar. A cinque anni dal suo ultimo capolavoro,torna ad emozionare il pubblico con questolavoro che arriverà in Italia il 26 settembre 2020.“”, che letteralmente significa “anima”, non è certo un titolo causale perché le anime sono protagoniste del cartoon. Il personaggio principale del, infatti, è Joe Gardner, insegnante di musica di scuola media con una smodata passione per il jazz che perde la vita in un incidente poco dopo aver ottenuto il lavoro che ha sempre sognato. Nell’aldilà, la sua anima si ritrova allo “You Seminar”, uno spazio celeste in cui le anime vengono plasmate prima di essere trasferite nel corpo di un neonato. Lì Joe ...

HuffPostItalia : Avete adorato Inside Out? Per voi arriva Soul, il nuovo film Pixar di Pete Docter - menetekel__ : Okay,oggi ricomincio Pokémon Nero e voglio fare un team assurdo con Pokémon che non ho mai cagato. Ergo,mi sento gi… -