Audio e testo di In Questa Città di Max Pezzali | la ballad che anticipa il nuovo album

Audio - testo e traduzione di This Is How (We Want You To Get High) di George Michael - brano postumo per Last Christmas : This Is How (We Want To Get High) di George Michael è il primo brano postumo pubblicato dopo la morte del cantante londinese. L'ex Wham! ci ha lasciati il 25 dicembre 2016 per un attacco cardiaco, e la sua morte sopraggiunta nel giorno di Natale aveva scatenato le più disparate teorie complottiste con riferimento alla popolare hit Last Christmas. 7 anni dopo la sua scomparsa, per la prima volta, scopriamo della nuova musica estratta dagli ...

Rob Halford dei Judas Priest lancia il singolo Morning Star dal nuovo album sul Natale (Audio - testo e traduzione) : A Rob Halford dei Judas Priest piace sperimentare e sentirsi libero di provare esperienze che non siano strettamente legate al mondo borchiato dell'heavy metal. Lo scopriamo in queste ore, con il lancio del singolo Morning Star estratto dal nuovo album Celestial, il quinto da solista dopo Halford IV (2010). Ciò che incuriosisce, a questo giro, è che Celestial è un album che raccoglie inediti e canzoni per le feste, e quando diciamo "per le ...

Il sogno di una vita dopo la morte nel testo di Torneremo Ancora di Franco Battiato (Audio) : Torneremo Ancora di Franco Battiato è un invito a liberarsi del materiale per compiere un percorso spirituale che possa spingere a una forma di vita dopo la morte. Questo è il fulcro del brano con il quale l'artista siciliano è tornato in radio dopo un lungo periodo di pausa dalle scene, che non ha Ancora riconquistato e che probabilmente ha lasciato definitivamente, attraverso la pubblicazione di un album nel quale sono contenute le tracce ...

Audio e testo di La Differenza di Gianna Nannini - nuovo singolo prima del concerto allo stadio Franchi : La Differenza di Gianna Nannini è il nuovo singolo dal prossimo album di inediti che la rocker senese rilascerà il 15 novembre. Il brano era stato annunciato come apripista già qualche settimana fa, ma solo nella giornata dell'11 ottobre è cominciata la rotazione radiofonica. Già nota la tracklist del nuovo album nel quale compare anche una collaborazione con Coez. La musica di La Differenza sarà anche portata in tour, nel concerto che ...

Il tocco leggero di Save Me dei Lacuna Coil nell’attesa di Black Anima (Audio - testo e traduzione) : Dopo Layers Of Time e Reckless, Save Me dei Lacuna Coil è la terza anticipazione dell'album Black Anima atteso per l'11 ottobre. Troviamo un brano leggero e orecchiabile, con la batteria spinta su un 4/4 quasi pop e la voce di Cristina Scabbia come vera protagonista, dal momento che Andrea Ferro resta in un ruolo più marginale, presente soltanto per abbellimenti e voci fuori campo. Questo singolo, come la band spiega ...

Cry For Me è il nuovo singolo di Camila Cabello - con un riff ripreso da Jimi Hendrix (Audio - testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Camila Cabello è Cry For Me, che dopo Liar regala una nuova anticipazione all'album Romance, in prossima uscita. Come racconta la stessa cantautrice sui social, il nuovo brano è uno sfogo sentimentale di chi vede il proprio ex partner divertirsi, andare avanti e ritrovare la felicità dopo la fine di una relazione. Il titolo originario era I'm Pissed Off You're Happy, e il testo risale a quando Camila aveva ...

Audio e testo di Freedom di Zucchero - nuovo singolo da DOC : Il nuovo singolo di Zucchero è Freedom. Il brano presenta il prossimo album del bluesman emiliano, che tornerà sul mercato l'8 novembre prima della partenza del tour internazionale che toccherà anche l'Arena di Verona in una lunga residency per la quale sono in prevendita i biglietti su TicketOne. L'album DOC rappresenta il naturale seguito di Black Cat, che Zucchero ha rilasciato nel 2016 e con il quale ha immediatamente scalato le ...

All This Music Must Fade è il nuovo singolo dei The Who - e il loro beat ci mancava (Audio - testo e traduzione) : Pochi giorni dopo il lancio di Ball And Chain arriva il nuovo singolo dei The Who nell'attesa del nuovo album la cui uscita è programmata per il 22 novembre. All This Music Must Fade, questo il titolo del brano, sarà anche l'opening track della nuova opera che si chiamerà semplicemente Who, un disco che come raccontava il chitarrista Pete Townshend non sarà un concentrato di Musica nostalgica, bensì un normalissimo LP che ...

Testo e Audio di 6 Chiamate Perse di GionnyScandal - il nuovo singolo da Black Mood : 6 Chiamate Perse è il nuovo singolo di GionnyScandal estratto dall'album Black Mood. Il brano segue la pubblicazione di Ti Amo Ti odio (oltre 8.7 milioni di views per il video ufficiale) e Dove Sei (oltre 3 milioni di views) ma anche delle hit Per Sempre e Solo Te e Me, pezzi che hanno raggiunto la certificazione di singoli d'oro. Dal nuovo disco di inediti, rilasciato all'inizio del mese di settembre, GionnyScandal propone in radio il brano 6 ...

Nicki Minaj interrompe la pausa per duettare nel singolo Fendi di PnB Rock insieme a Murda Beatz (Audio - testo e traduzione) : Nonostante l'annuncio esploso a ciel sereno delle scorse settimane, la rapper Nicki Minaj interrompe la pausa e partecipa al nuovo singolo di PnB Rock insieme al producer Murda Beatz. La Minaj, infatti, aveva annunciato di voler prendere una pausa dalla musica per potersi dedicare alla sua sfera personale. Con il singolo Fendi - questo il titolo del brano del rapper PnB Rock - Nicki Minaj si fa ancora sentire. La rapper intona i ...

Audio - testo e traduzione di Memories dei Maroon 5 - una filastrocca sul lutto in rotazione radiofonica : A volte non è ben chiaro se la band di Adam Levine voglia prendere la direzione del pop o del cantautorato, ma dopo aver ascoltato Memories dei Maroon 5 comprendiamo che non esiste, per forza, una direzione. Lo comprendiamo, soprattutto, dal momento che una veste sonora con quel non-so-che di filastrocca - sì, come ai tempi di This Love - accompagna, in realtà, un testo che parla di lutto. L'essenzialità spreme il senso, e ...

Delinquente è il nuovo singolo di Achille Lauro - uno sfottò trap-rock alle contraddizioni (Audio e testo) : "Figlio di un Dio, figlio di un bar" è quel motivetto che resta in testa dopo aver ascoltato Delinquente il nuovo singolo di Achille Lauro, il nuovo estratto da 1969 in rotazione radiofonica da venerdì 27 settembre. L'esperimento trap-rock sotto l'egida di Boss Doms continua: Delinquente ha la stessa forma di Rolls Royce, con chitarre distorte e beat incalzante che reggono un testo quasi ermetico e pieno di simboli: la ...

Testo e Audio di Imparare Ad Essere Una Donna di Fiorella Mannoia - il nuovo inno alla bellezza in rotazione radiofonica : Imparare Ad Essere Una Donna di Fiorella Mannoia sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 27 settembre. Il nuovo estratto dall'album Personale è una ballata piena di sentimento, scritta a sei mani insieme a Federica Abbate e Cheope, che ci dà la conferma sull'autorevolezza della cantautrice romana come portavoce del mondo delle donne. Su questo pianeta c'è ancora tanto da dire, e la storica Quello Che Le Donne Non ...

Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in rotazione radiofonica - un manifesto dell’ottimismo (Audio e testo) : L'accordo in settima+ che apre il nuovo singolo di Daniele Silvestri è quella giusta distensione che, in questi tempi dilaniati da guerre social e intolleranze riscoperte. Qualcosa Cambia è il brano di apertura de La Terra Sotto I Piedi, un disco che si fa megafono del nostro tempo ma anche carrozzone accogliente per insegnarci che non siamo soli, in questo contesto storico pieno di paura e smarrimento. Qualcosa Cambia sarà in ...