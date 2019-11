Atletica paralimpica | Legnante è medaglia d’oro per la quarta volta ai Mondiali di Dubai

Atletica paralimpica - Assunta Legnante colossale : Campionessa del Mondo per la quarta volta! Show nel getto del peso : Assunta Legnante è sempre più gigante, imbattibile, colossale, monumentale. Non ci sono più aggettivi per descrivere la campana che si è laureata Campionessa del Mondo per la quarta volta consecutiva. La 39enne ha letteralmente dominato la gara di getto del peso riservata alle disabilità F11-F12 e ha messo in maniera indelebile la propria firma sui Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). ...

Atletica : muore la campionessa paralimpica Marieke Vervoort. La belga ha scelto la via dell’eutanasia : Il percorso di vita della belga, campionessa paralimpica, Marieke Vervoort è giunto al termine. Come aveva annunciato alle Paralimpiadi di Rio 2016, dopo aver ottenuto la sua quarta medaglia, Marieke aveva già firmato tutti i documenti che che portavano all’eutanasia. Una vita di grandi sofferenze fisiche per lei: a 14 anni le era stato diagnosticata una malattia muscolare degenerativa, causa di dolori costanti, paralisi alle gambe e anche ...

