Astaldi | inchiesta bomba della procura | indagati per corruzione i commissari

Astaldi - tutti zitti sull’inchiesta sui commissari del Concordato più grande d’Europa. Indagati per corruzione in atti giudiziari : Astaldi non ha comunicato ufficialmente nulla sulla situazione seguita alle perquisizioni del 30 ottobre da parte della Procura di Roma. La Consob per ora non ha ritenuto di chiedere ufficialmente alla società di fare comunicazioni precise sul caso. Il presidente Paolo Savona e il commissario Giuseppe Maria Berruti, contattati dal Fatto, non vogliono rilasciare dichiarazioni sul tema. Mentre fonti vicine ad Astaldi, contattate dal Fatto, ...