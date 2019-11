Ascolti Tv | «Adrian» riprende fiato nello show ma crolla con il cartone

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 7 novembre : il ritorno di Adriano Celentano non premia il cartone : Il ritorno di Adriano Celentano (che lancia pure una frecciatina al pubblico) non arresta la cavalcata vincente di Un passo dal cielo. La fiction di Rai 1 infatti ottiene con la nona puntata della quinsta stagione in onda giovedì 7 novembre il 20% di share, mentre Adrian Live su Canale 5 totalizza il 15.4%, mentre il cartone Adrian scende al 10.4%. Ascolti tv prime time Su Rai3 A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà ottiene il 4.7%, Dritto ...

Ascolti TV | Giovedì 7 novembre 2019. Male Celentano (Live 15.41% - Adrian 10.44%). Un Passo dal Cielo 19.95%. Carrà cala al 4.65% : Adriano Celentano Nella serata di ieri, Giovedì 7 novembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.407.000 spettatori pari al 19.95% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 22.44 – la prima puntata di Adrian Live – Questa è la Storia ha raccolto davanti al video 3.869.000 spettatori pari al 15.41% di share (presentazione di 1 minuto: 3.675.000 – 14%; contatti: 8.643.000), mentre Adrian ha ottenuto ...

Adriana Volpe commenta i bassi Ascolti di Rai 2 : "Rete in ginocchio - scelte editoriali insensate : Un week-end amaro per Adriana Volpe. La conduttrice trentina, rimasta orfana di Mezzogiorno in Famiglia durante il fine-settimana, ha commentato su Instagram il focus sugli ascolti di ottobre 2019, elaborato per Tvblog da Hit, che ha messo in evidenza il calo di pubblico di Rai 2 rispetto allo scorso anno. Legata professionalmente e umanamente alla seconda rete della Rai, per cui ha condotto numerose trasmissioni dalla seconda metà degli anni ...

Barbara D'Urso e Adriano Panzironi : quando si gioca con la salute per alzare gli Ascolti : In Quinto Potere si alenava al suicidio in diretta. Su Canale 5 si stuzzica lo spettatore con le guarigioni miracolose. Ormai il limite del rispetto è infranto