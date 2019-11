Argentina | per Fernandez strada in salita tra inflazione e povertà Ma ha il supporto

L'Argentina archivia il neoliberismo col peronismo : Tutto come da copione in Uruguay che andrà al ballottaggio il 24 novembre. Mentre lo spoglio è ancora in corso, il candidato del Frente Amplio, al governo da quindici anni, Daniel Martínez è al 39,9%, mentre Luis Lacalle Pou del Partido Nacional che lo segue al 29%. Al terzo posto l’economista neoliberale Ernesto Talvi con il 12,5%, seguito dall’ex generale di estrema destra Guido Manini Ríos, ...

ELEZIONI Argentina/ Le grane pronte per il nuovo Presidente Fernandez : Alberto Fernandez ha vinto le ELEZIONI presidenziali in ARGENTINA. Ma avrà diversi problemi da affrontare, anche tra i peronisti

Argentina - torna la paura di un default per i tango-bond : L’esito del voto era nell’aria, ma ora per gli investitori che hanno puntato sui titoli di Stato del Paese si riaccendono i timori

Elezioni Argentina - torna il peronismo : Alberto Fernandez vince con il 47% dei voti. Sconfitto l’ex presidente Mauricio Macri (40%) : Il peronismo torna a guidare l’Argentina. Alberto Fernandez è il nuovo presidente al primo turno, dopo aver ottenuto oltre il 47% delle preferenze, contro il 40% dell’uscente Mauricio Macri, con una differenza di circa 1,7 milioni di voti. Una sconfitta già ammessa dallo stesso Fernandez a spoglio ancora in corso, con l’ormai ex presidente che si è felicitato con il suo successore per la vittoria e “la grande elezione ...

Elezioni in Argentina : Macri in svantaggio - il Paese verso il ritorno dei peronisti : La coppia Fernandez-Kirchner in testa negli exit poll Il presidente paga la crisi sociale ed economica

Argentina - i peronisti tornano al potere : ?Fernandez nuovo presidente : Alberto Fernandez vince le elezioni presidenziali in Argentina con il 48% contro il 40% di Macri. tornano dunque i peronisti di Cristina Fernandez

Argentina - alle urne in piena crisi con il peronista Fernández in vantaggio. In Uruguay la conferma della sinistra non è più scontata : Dopo le elezioni in Bolivia, domenica 27 ottobre tocca ad altri due paesi sudamericani vicini a scegliere il proprio presidente: Argentina e Uruguay. Per entrambi i risultati non sono scontati, ma mentre nella patria di Peron ci sono buone possibilità che torni al potere Cristina Fernandez, candidata come vicepresidente di Alberto Fernandez, in Uruguay la coalizione di sinistra rischia di perdere dopo 15 anni al governo, con l’uscita di ...

Argentina : 5000 pecore morte dopo crollo delle temperature : Una vera e propria strage di pecore si è verificata nella località Argentina di Curuzú Cuatiá, nell'antica provincia di Corrientes. Quasi 5.000 animali sono morti in seguito a un repentino...

Drammatico crollo termico in Argentina : 3.500 pecore muoiono per ipotermia [FOTO] : A causa di un brusco cambiamento delle condizioni meteo all’inizio della settimana, circa 3500 pecore sono morte di ipotermia a Corrientes, la città più antica della zona nord-orientale dell’Argentina. Secondo quanto riportato dai media locali, almeno 3 produttori hanno tosato le loro pecore durante la scorsa settimana, quando si sono registrate temperature vicine ai +40°C: lunedì scorso la colonnina di mercurio nella provincia è ...

Hockey prato : amichevoli per la Nazionale italiana con l’Argentina - Leonas al momento superiori : Si avvicina sempre più il momento più importante dell’anno per la Nazionale femminile di Hockey su prato. Le azzurre infatti ad inizio novembre saranno impegnate in terra tedesca con la squadra di casa per gli spareggi olimpici verso Tokyo 2020. Il ct Roberto Carta sta testando la propria rosa al CPO Giulio Onesti di Roma, tre amichevoli con l’Argentina, n.3 del ranking mondiale. Nelle prime due partite non c’è stata storia, ...