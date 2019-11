ArcelorMittal | M5S | Investimenti sospetti Lega Salvini | Li

Investimenti Lega in ArcelorMittal - l’ira di Salvini : “M5s dice il falso - li querelo” : Continua lo scontro tra Lega e Movimento Cinque Stelle sulla questione dei 300mila euro in obbligazioni di Arcelor Mittal su cui la Lega avrebbe investito. Matteo Salvini annuncia querele e il tesoriere della Lega, Giulio Centemero dice: "Le frottole inventate in proposito in queste ore da certi esponenti politici sono solo una scusa meschina per coprire il proprio fallimento".Continua a leggere

M5S accusa Lega di conflitto di interessi : “Sovranisti hanno investito 300mila € in ArcelorMittal” : "Perché la Lega di Salvini ha investito 300 mila euro in obbligazioni di Arcelor Mittal? Sarà per questo che se la prendono con il governo invece che accusare la multinazionale? Non c'è forse un macroscopico conflitto d'interessi per un partito che è in Parlamento e che dovrebbe tutelare gli interessi degli italiani?": così il Movimento Cinque Stelle contro il Carroccio sul caso dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Lo scudo penale come "foglia di fico". L'accusa del M5s ad ArcelorMittal : Lo scudo penale, cancellato per i vertici dell'ex Ilva, è solo una foglia di fico per la multinazionale ArcelorMittal che ha preso la gestione degli stabilimenti di Taranto. Indietro non si torna. È questa la posizione di M5s, che, sul punto, viene riferito, marcia compatto. La decisione di presentare in Senato l'emendamento soppressivo dell'articolo 14 del decreto legge Imprese che conteneva la tutela penale a tempo, per chi fosse ...

ArcelorMittal fa assaggiare al M5s le conseguenze della decrescita : Roma. Se la “desertificazione” fosse una strategia di politica industriale, il Movimento 5 stelle meriterebbe una candidatura per il prossimo premio Nobel per l’Economia. ArcelorMittal, primo gruppo siderurgico europeo, ha comunicato ieri l’intenzione di recedere dal contratto per la gestione del gr

Il delitto perfetto del M5s. Taranto addio - ArcelorMittal lascia l'ex Ilva : La bomba, alla fine, è scoppiata nelle mani di Stefano Patuanelli. Il ministro dello Sviluppo economico l'aveva ricevuta dal predecessore, nonché compagno di partito, Luigi Di Maio. Uno scoppio prevedibile dopo che il leader grillino aveva ulteriormente ingarbugliato una situazione, già intricata, c

Ex Ilva - Lega e Fi : “Conte riferisca sull’addio di ArcelorMittal”. Calenda : “Pd - M5s e Italia Viva irresponsabili per giochini da quattro soldi” : L’addio di ArcelorMittal agli impianti dell’ex Ilva, che metterebbe a rischio oltre 10mila posti di lavoro, entra prepotentemente nel dibattito politico viste le ragioni esposte dall’acquirente nel comunicare la riconsegna delle chiavi delle acciaierie. Ovvero, la mancanza dello scudo penale e, in secondo luogo, il rischio di spegnimento dell’altoforno 2 e la crisi del mercato dell’acciaio. Da parte della Lega e di ...